Постер фильма Слава блудницы
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Слава блудницы

Whores' Glory 18+
О фильме

Триптих о проституции, снятый в Таиланде, Мексике и Бангладеш.
Страна Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 2 июля 2012
Премьера в мире 3 сентября 2011
9 сентября 2011 Австрия
29 сентября 2011 Германия
16 июня 2012 Эстония
Сборы в мире $197 932
Производство Lotus Film, Quinte Film GmbH, Living Films
Whores' Glory, La gloria de las prostitutas, Chwała dziwkom, Day by Day, Glorija kurb, Hoorade hiilgus, Sjaj kurvi, Sladký žIvot Kurev, Whores' Glory - Ein Triptychon, Το μεγαλείο της πόρνης, Слава блудниці, Слава блудницы, 妓女的荣耀, 我賣身但不賣尊嚴
Михаэль Главоггер
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
