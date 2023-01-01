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Атлант расправил плечи. Часть 2 Атлант расправил плечи. Часть 2
Киноафиша Фильмы Атлант расправил плечи. Часть 2 Награды и номинации фильма Атлант расправил плечи. Часть 2
Atlas Shrugged: Part II Атлант расправил плечи. Часть 2 2012 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Награды и номинации фильма Атлант расправил плечи. Часть 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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