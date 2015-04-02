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К чуду
Отзывы о фильме «К чуду»
To the Wonder
К чуду
2012 / США
Трейлер
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Хорошая могла бы получиться короткометражка. Хвала Аллаху и оператору Любецки - есть легкость и настроение. Но растянули аж на два часа почти, как по одной клавише 100 минут, бам, бам...
Тоска.
Дурью мается Бардем, и зря...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ну это как картины смотреть под симфоническую музыку. Очень даже красиво. Но не для всех, и не динамично, это точно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 04/06/2013 - 09:27:41):
Сын мой, ну что ты? Ты просто принял перед фильмом не то колесо✊ . А Теренс Малик не человек, он художник, Гойя от штата Техас. "К Чуду" это не фильм, это он в магазин за пивом ходил, просто камеру с собой взял, а тут опа Куриленко (дома то ждал его собутыльник, по совместительству начинающий оскароносный режиссер Аффлек), тут и кино сняли, на троих...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 06/06/2013 - 23:20:31):
Акстись , если ты понял что она Француженка , он придурок, Хавьер ищет Бога и везде видит причины Его, то ты просто не заметил как тебе в подкорку вложили мысль почти без слов. Это гениально, хотя бы только с этой точки зрения. Вся наша жизнь, это недосказанность, интерпретации, предрассудки, стереотипы, воспитание, страх и наконец любовь. Мы пушинки во Вселенной, схватившиеся за руки во времени от рождения к смерти. Нас бросили. Нам страшно. Мы не знаем зачем мы. Одиночество, даже когда мы вместе, ощущается (Курт Кобейн). Секс, кредиты, кадмий, церковь - все это символы бытия, они всегда были, всегда есть и будут.
Женщины с Восточной Европы, как никто окружают себя, суевериями, внутренними пожарами, мистикой; история, их жгла, била, низвергала до уровня рабынь, они стали бессмертны в своем внутреннем огненном противоречии. Тем страшнее участь Бена, глупого пендоса Бена, геолога - которого сломала женщина, и заставила думать в итоге что это правильно, что так жить правильно. Даже его, пендоса, который обложился: юристами, священниками, психологами, как тотемами от нечистой силы, как ребенок прикрывающийся одеялом от ночных кошмаров, и тот вышел из себя и чуть не убил Куриленко. Но наша все равно взяла). Ибо пендосы Оклахомские, в скорлупе рождаются, в ней живут и в ней сдохнут. Поэтому тесно ей и ее дочери там. Я много раз говорил друзьям, знакомым - "Что вы будете делать в Америке? Кому вы там нужны?". Многие уезжают, выходят замуж, и оказываются в лапах пендоса Бена в пригороде Оклахомы!). и ЧТО ? Это лучше и веселее и осмысленнее однушки в Мытищах??? Врядли. Боритесь здесь!
Вся жизнь делится на кадры, вот мы на пикнике, вот родился ребенок, вот мы разводимся, так происходит у всех, многое забывается, и кажется что было не с тобой. Малик снимает кино, я бы назвал литературным эпитетом - "поток сознания". Просто река, ручей, водопад, озеро мыслей. Как они идут, как помнятся, так и снимает. Все предельно понятно, хотя сказано в фильме слов 100, не больше. А о чем говорить? Как продолжение "Древа Жизни", все кадры сняты в стиле качающейся камеры,снизу вверх. Такие фильмы, отражают осень режиссера, Малик по сути прощает и прощается со всеми, с миром. В чем смысл фильма, равен вопросу в чем смысл жизни, поэтому это кино должно вызывать не эмоции, а мысли, вопросы. Оно должно поразить очевидностью красоты возле себя, рядом. Оглянись, весь мир подле тебя! Это не развлекательное кино, нет, третировать его фильм, все равно что требовать в церкви Поп-корн. Аминь✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
забыл 9\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
"Нил — неудачливый писатель, застрявший в браке без любви с Мариной, к которому его вынудила ее истекающая виза. У них есть общая дочь, однако, оба они ищут отношений на стороне. Нил заводит роман с Джейн, а Марина изменяют мужу с Чарли. Оба — и Нил, и Марина — просят наставлений у отца Куинтаны, священника, который сам страдает от невозможности жить собственной жизнью из-за постоянного погружения в жизни своих прихожан…"
Самое интересное это анотация к фильму! Это пи..ец! Кто её написал? Гугл?
2 апреля 2015, 12:51
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Тоска.
Дурью мается Бардем, и зря...
Сын мой, ну что ты? Ты просто принял перед фильмом не то колесо✊ . А Теренс Малик не человек, он художник, Гойя от штата Техас. "К Чуду" это не фильм, это он в магазин за пивом ходил, просто камеру с собой взял, а тут опа Куриленко (дома то ждал его собутыльник, по совместительству начинающий оскароносный режиссер Аффлек), тут и кино сняли, на троих...✊
Акстись , если ты понял что она Француженка , он придурок, Хавьер ищет Бога и везде видит причины Его, то ты просто не заметил как тебе в подкорку вложили мысль почти без слов. Это гениально, хотя бы только с этой точки зрения. Вся наша жизнь, это недосказанность, интерпретации, предрассудки, стереотипы, воспитание, страх и наконец любовь. Мы пушинки во Вселенной, схватившиеся за руки во времени от рождения к смерти. Нас бросили. Нам страшно. Мы не знаем зачем мы. Одиночество, даже когда мы вместе, ощущается (Курт Кобейн). Секс, кредиты, кадмий, церковь - все это символы бытия, они всегда были, всегда есть и будут.
Женщины с Восточной Европы, как никто окружают себя, суевериями, внутренними пожарами, мистикой; история, их жгла, била, низвергала до уровня рабынь, они стали бессмертны в своем внутреннем огненном противоречии. Тем страшнее участь Бена, глупого пендоса Бена, геолога - которого сломала женщина, и заставила думать в итоге что это правильно, что так жить правильно. Даже его, пендоса, который обложился: юристами, священниками, психологами, как тотемами от нечистой силы, как ребенок прикрывающийся одеялом от ночных кошмаров, и тот вышел из себя и чуть не убил Куриленко. Но наша все равно взяла). Ибо пендосы Оклахомские, в скорлупе рождаются, в ней живут и в ней сдохнут. Поэтому тесно ей и ее дочери там. Я много раз говорил друзьям, знакомым - "Что вы будете делать в Америке? Кому вы там нужны?". Многие уезжают, выходят замуж, и оказываются в лапах пендоса Бена в пригороде Оклахомы!). и ЧТО ? Это лучше и веселее и осмысленнее однушки в Мытищах??? Врядли. Боритесь здесь!
Вся жизнь делится на кадры, вот мы на пикнике, вот родился ребенок, вот мы разводимся, так происходит у всех, многое забывается, и кажется что было не с тобой. Малик снимает кино, я бы назвал литературным эпитетом - "поток сознания". Просто река, ручей, водопад, озеро мыслей. Как они идут, как помнятся, так и снимает. Все предельно понятно, хотя сказано в фильме слов 100, не больше. А о чем говорить? Как продолжение "Древа Жизни", все кадры сняты в стиле качающейся камеры,снизу вверх. Такие фильмы, отражают осень режиссера, Малик по сути прощает и прощается со всеми, с миром. В чем смысл фильма, равен вопросу в чем смысл жизни, поэтому это кино должно вызывать не эмоции, а мысли, вопросы. Оно должно поразить очевидностью красоты возле себя, рядом. Оглянись, весь мир подле тебя! Это не развлекательное кино, нет, третировать его фильм, все равно что требовать в церкви Поп-корн. Аминь✊ ✊ ✊
Самое интересное это анотация к фильму! Это пи..ец! Кто её написал? Гугл?
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