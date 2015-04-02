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Реальные парни
Отзывы о фильме «Реальные парни»
Stand Up Guys
Реальные парни
2012 / США
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ Лучшие Актёры. Обязательно пойду ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Смотреть на состарившихся Аль Пачино и Кристофера Уокена зрелище видимо не для слабонервных.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (АннаизСна, 06/02/2013 - 22:53:52):
"Состарившиеся"?? Шутите, должно быть?!
Имелось ввиду что всегда печально наблюдать как стареют твои родные и близкие,это два гениальнейших,горячо мной любимых актера им уже почти 150 лет на двоих и когда я вижу их морщинистые стариковские лица слеза наворачивается.Дай бог им до ста лет дожить и ещё не раз радовать нас своими шедевральными ролями.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Блин !! чё то какая то фигня а не фильм =))))))))))) Я так на него надеялся !!!
Если честно , фильм до дыр ОБЫЧНЫЙ и местами очень скучный. Какой то стариковский фильмец , реально не для молодёжи ✊ . Я думал , посмеюсь на фильме , увижу клёвый сценарий , но отнюдь ! Банальщина и только.
Конечно мои любимые Актёры сыграли на все 1000% , но в таком унылом фильме я их не ожидал увидеть =(((((((
5/10 смотреть , реально не стоит !
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Неплохо. Ожидала гораздо худшего, тем более Аль Пачино действительно себя дискредитировал, снявшись в последнее время в целой серии невразумительных историй.
Тема далеко не нова, этакий "Достучаться до небес", только про старпёров, пытающихся отжечь напоследок. Но подкупает, то, что ни режиссер, ни актеры не претендуют на какую-либо шедевральность, а без всякого пафоса отрабатывают свою миссию на 100%, находясь в рамках жанра.
Я тоже отметила излишнюю потертость Уокена и Пачино, но сдается мне, это сделано осознанно, для того чтобы на контрасте подчеркнуть, что реальный парень крут даже когда из него высыпался последний песок, но пороха в пороховницах ему по-прежнему не занимать.
Также порадовал саунд и концовка прям в кассу 😂 . В общем, легкий такой фильмец для приятного времяпрепровождения.
Итого 8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Макусим
25 октября 2015, 22:56
Оценка
Классный фильм
25 октября 2015, 22:56
0
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Имелось ввиду что всегда печально наблюдать как стареют твои родные и близкие,это два гениальнейших,горячо мной любимых актера им уже почти 150 лет на двоих и когда я вижу их морщинистые стариковские лица слеза наворачивается.Дай бог им до ста лет дожить и ещё не раз радовать нас своими шедевральными ролями.
Если честно , фильм до дыр ОБЫЧНЫЙ и местами очень скучный. Какой то стариковский фильмец , реально не для молодёжи ✊ . Я думал , посмеюсь на фильме , увижу клёвый сценарий , но отнюдь ! Банальщина и только.
Конечно мои любимые Актёры сыграли на все 1000% , но в таком унылом фильме я их не ожидал увидеть =(((((((
5/10 смотреть , реально не стоит !
Тема далеко не нова, этакий "Достучаться до небес", только про старпёров, пытающихся отжечь напоследок. Но подкупает, то, что ни режиссер, ни актеры не претендуют на какую-либо шедевральность, а без всякого пафоса отрабатывают свою миссию на 100%, находясь в рамках жанра.
Я тоже отметила излишнюю потертость Уокена и Пачино, но сдается мне, это сделано осознанно, для того чтобы на контрасте подчеркнуть, что реальный парень крут даже когда из него высыпался последний песок, но пороха в пороховницах ему по-прежнему не занимать.
Также порадовал саунд и концовка прям в кассу 😂 . В общем, легкий такой фильмец для приятного времяпрепровождения.
Итого 8/10
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