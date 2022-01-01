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Джек Райан: Теория хаоса Джек Райан: Теория хаоса
Киноафиша Фильмы Джек Райан: Теория хаоса Джек Райан: Теория хаоса, 2013: актеры и роли
Jack Ryan: Shadow One Джек Райан: Теория хаоса 2013 / США / Россия
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Джек Райан: Теория хаоса, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh
В ролях
Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh Колм Фиор Колм Фиор Colm Feore Джемма Чан Джемма Чан Gemma Chan Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie Карен Дэвид Карен Дэвид Karen David
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Главная роль
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