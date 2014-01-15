Джек Райан: Теория хаоса, 2013

Официально Джек Райан работает финансовым аудитором на Уолл-Стрит, но на самом деле он является агентом ЦРУ и отслеживает операции, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. Подозреваемым Райана становится русский миллиардер Черевин, который, судя по всем данным, планирует организовать в мире финансовый кризис и обрушить экономики западных стран. Райан отправляется в Москву на переговоры, но, едва прибыв, он понимает, что решать вопрос придется при помощи силы.
Финансовый аналитик Джек Райан едет в Москву, чтобы проверить денежные операции одной из международных компаний.
Банальная проверка говорит о том, что за цифрами стоит масштабный и хитроумный план ограбления века.
Райану ничего не остается, как превратиться из аналитика в настоящего спецагента, а от выполнения его первого в жизни задания зависит судьба всего мира.