Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джек Райан: Теория хаоса Джек Райан: Теория хаоса
Киноафиша Фильмы Джек Райан: Теория хаоса
Jack Ryan: Shadow One

Джек Райан: Теория хаоса, 2013

2013 / США / Россия
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Официально Джек Райан работает финансовым аудитором на Уолл-Стрит, но на самом деле он является агентом ЦРУ и отслеживает операции, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. Подозреваемым Райана становится русский миллиардер Черевин, который, судя по всем данным, планирует организовать в мире финансовый кризис и обрушить экономики западных стран. Райан отправляется в Москву на переговоры, но, едва прибыв, он понимает, что решать вопрос придется при помощи силы.

  • Это был последний фильм про Джека Райана, который вышел до смерти автора технотриллеров Тома Клэнси от неизвестной болезни.
  • Кевин Костнер, сыгравший в фильме агента Томаса Харпера, был первым актером, которому предлагали роль Джека Райана в “Охоте за Красным Октябрем”, картине, где состоялось первое появление этого персонажа в кино. Актер отказался от роли в пользу фильма “Танцующий с волками”.
  • В сцене в больнице, где Джек Райан проходит реабилитацию от травм, полученных в Афганистане, все остальных пациентов сыграли настоящие ветераны Афганистана.
  • Первый фильм франшизы, не основанный на конкретном романе из серии книг про Джека Райана.
  • Когда Джек зовет на помощь, человек на другом конце провода говорит ему, что у него есть 85 секунд. На самом деле звонок длится 75 секунд, прежде чем ему говорят: “Время вышло”.

Финансовый аналитик Джек Райан едет в Москву, чтобы проверить денежные операции одной из международных компаний.

Банальная проверка говорит о том, что за цифрами стоит масштабный и хитроумный план ограбления века.

Райану ничего не остается, как превратиться из аналитика в настоящего спецагента, а от выполнения его первого в жизни задания зависит судьба всего мира.

6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 января 2014
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 15 января 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Кира Найтли
Кира Найтли
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Колм Фиор
Колм Фиор
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Код Каина
Код Каина (2015)
6.266667
Джек Ричер
Джек Ричер (2012)
7.811594
Джек Райан: Теория хаоса
Джек Райан: Теория хаоса (2014)
6.2
Белфаст
Белфаст (2021)
6.5
Тор
Тор (2011)
7.888889
Гамлет
Гамлет (1996)
8.272727
Король Генрих V
Король Генрих V (1989)
7.5454545
Детка
Детка (2014)
7.4
Дом Версаче
Дом Версаче (2013)
6.7
Тёплые источники
Тёплые источники (2005)
7.2
3 дня на убийство
3 дня на убийство (2013)
7.142857
Бостонский душитель
Бостонский душитель (2023)
6.375
Фильм находится в подборках
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы с Кирой Найтли Фильмы с Кирой Найтли
Постер фильма Джек Райан: Теория хаоса 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Джек Райан: Теория хаоса смотреть онлайн

Джек Райан: Теория хаоса
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Белфаст
 
Детка
 
Тёплые источники
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Новый фильм о похождениях Джека Райана – совсем как твинпиксовские совы: совершенно не то, чем кажется. Во-первых, в подзаголовке значится отнюдь не «Теория хаоса», а «Теневой рекрут» (Shadow Recruit). Во-вторых, что гораздо важнее, фильм не имеет никакого отношения к романам Тома Клэнси, рожденным холодной войной и в известном смысле завершившим ее. Сценарий, написанный дебютантом Адамом Козадом, назывался «Дубай», действие должно было происходить,…
Читать
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела. Сказочка про белого бычка. Главный герой, конечно, всегда везде успевает, лихо уворачивается от пуль и совершает такие движухи, что… Читать дальше…
fanbunga 31 марта 2016, 19:46
мда...а треллер был бодрый. Залихватский, можно сказать. Из всей несуразной каши, которую тут заварили, я поняла только, что американцы нас жуть как… Читать дальше…
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Красински получил титульную роль в сериальном ремейке «Джека Райана» Amazon возвращает в дело Джека Райана: стриминговый сервис анонсировал новый сериал по Tom Clancy’s Jack Ryan, главную роль в котором сыграет звезда «Офиса» Джон Красински. Новый
Написать
17 августа 2016 15:27
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 1
Дублированный трейлер 1
ролик о создании 3
Ролик о создании 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App