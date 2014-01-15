Джек Райан: Теория хаоса, 2013

Финансовый аналитик Джек Райан едет в Москву, чтобы проверить денежные операции одной из международных компаний.

Банальная проверка говорит о том, что за цифрами стоит масштабный и хитроумный план ограбления века.

Райану ничего не остается, как превратиться из аналитика в настоящего спецагента, а от выполнения его первого в жизни задания зависит судьба всего мира.