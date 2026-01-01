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Постер фильма Дело Макомбера
6.6
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6.6

Дело Макомбера

, 1947
The Macomber Affair
США / приключения / 18+
Постер фильма Дело Макомбера
6.6

В ролях

Грегори Пек
Грегори Пек
Robert Wilson
Джоан Беннетт
Margaret 'Margo' Macomber
Роберт Престон
Francis Macomber
Реджинальд Денни
Police Inspector
Жан Джилли
Aimee
Карл Харборд
Coroner
Earl Smith
Kongoni
Фредерик Уорлок
Clerk
Вернон Даунинг
Reporter Logan
Дарби Джонс
Masai Warrior
Режиссер Золтан Корда
Сценарист Эрнест Хемингуэй, Seymour Bennett, Frank Arnold, Кейси Робинсон
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 20 апреля 1947
Производство Benedict Bogeaus Production
Другие названия
The Macomber Affair, Leidenschaft im Dschungel, A Macomber-ügy, A Mulher e a Selva, Afacerea Macomber, Affäre Macomber, Afrikan taivaan alla, Covardia, Großjagd in Afrika, Kocamı Ben Öldürdüm, L'affaire Macomber, Muerte en el corazón, Pasión en la selva, Passione selvaggia, Safari på liv og død, Sin honor, The Great White Hunter, The Short Happy Life of Francis Macomber, Under Afrikas himmel, Without Honor, Ypothesis macomber, Дело Макомбера, Случаят Макомбър

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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