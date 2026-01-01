The Macomber Affair, Leidenschaft im Dschungel, A Macomber-ügy, A Mulher e a Selva, Afacerea Macomber, Affäre Macomber, Afrikan taivaan alla, Covardia, Großjagd in Afrika, Kocamı Ben Öldürdüm, L'affaire Macomber, Muerte en el corazón, Pasión en la selva, Passione selvaggia, Safari på liv og død, Sin honor, The Great White Hunter, The Short Happy Life of Francis Macomber, Under Afrikas himmel, Without Honor, Ypothesis macomber, Дело Макомбера, Случаят Макомбър
Рейтинг фильма
6.6
Оцените15 голосов
6.6IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате