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Мыс страха Мыс страха
Киноафиша Фильмы Мыс страха Мыс страха, 1962: актеры и роли
Cape Fear Мыс страха 1962 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Мыс страха, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Роберт Митчум Полли Берген Polly Bergen Лори Мартин Мартин Болсам Мартин Болсам Martin Balsam Джек Крушен Jack Kruschen
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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