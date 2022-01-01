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Старый гринго Старый гринго
Киноафиша Фильмы Старый гринго Старый гринго, 1989: актеры и роли
Old Gringo Старый гринго 1989 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Старый гринго, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Пуэнсо Luis Puenzo
В ролях
Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Джимми Смитс Джимми Смитс Jimmy Smits Патрицио Контрерас Дженни Гэго Jenny Gago Габриэла Роэль Gabriela Roel
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Главная роль
Главная роль
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