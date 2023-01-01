Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя девочка Моя девочка
Киноафиша Фильмы Моя девочка Моя девочка, 1991: актеры и роли
My Girl Моя девочка 1991 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Моя девочка, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Зифф
В ролях
Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Маколей Калкин Маколей Калкин Macaulay Culkin Анна Кламски Анна Кламски Anna Chlumsky Ричард Мазур Richard Masur
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы и не заметили (фото)
Этот фильм опередил свое время на 20 лет: в СССР его не поняли
Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника
«Девчонки, вам крышка»: сыновья Светиковой из «Фабрики звезд» растут красавчиками
Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует
Видно все изъяны: пропавшую 63-летнюю звезду «Ассы» показали без прикрас
Британцы в ужасе: Меган Маркл готова перевоплотиться в принцессу Диану
В СССР внимания не обратили: квартира Нади из «Иронии судьбы» любого доведет до истерики
Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)
Больше не Стриженова: наследница династии открестилась от фамилии
Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так
От застенчивой девочки ни следа: звезда «Ералаша» превратилась в роковую красотку
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше