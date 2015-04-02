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Одним меньше
Отзывы о фильме «Одним меньше»
Dead Man Down
Одним меньше
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
мне трейлер понравился, у Фарела уже амплуа сложилось - добрый\грустный\киллер)
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
НИКОГДА НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В НЬЮ ЙОРК!!! НИКОГДА! Там Венгры и Албанцы с АК 545 и СВД, бегают и убивают всех прям на улицах. А полунегры, так те, вобще подонки! гниет страна, прав был Андропов)
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм слабый, но моему спутнику понравился (хорошее кино, типа).
Омерзительно дешевая мелодрама, маскирующаяся под боевик.
Фаррелла люблю, но то ли Рапас ему не пара, то ли играть тут нечего или просто лень было...
Короче, переиграли его все более-менее значимые персонажи.
Цитата (Toporock, 05/04/2013 - 10:26:14):
Там Венгры и Албанцы с АК 545 и СВД, бегают и убивают всех
а француженки шведско-цыганского происхождения их на это дело подбивают✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да хрено-чушь это Албанская. ! на работу дебютанта тянет, на 3\10.
2 апреля 2015, 12:51
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Фаррелла люблю, но то ли Рапас ему не пара, то ли играть тут нечего или просто лень было...
Короче, переиграли его все более-менее значимые персонажи.
Цитата (Toporock, 05/04/2013 - 10:26:14):Там Венгры и Албанцы с АК 545 и СВД, бегают и убивают всех
а француженки шведско-цыганского происхождения их на это дело подбивают✊
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