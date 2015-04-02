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Одним меньше Одним меньше
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Dead Man Down Одним меньше 2013 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Одним меньше»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
мне трейлер понравился, у Фарела уже амплуа сложилось - добрый\грустный\киллер)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
НИКОГДА НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В НЬЮ ЙОРК!!! НИКОГДА! Там Венгры и Албанцы с АК 545 и СВД, бегают и убивают всех прям на улицах. А полунегры, так те, вобще подонки! гниет страна, прав был Андропов)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм слабый, но моему спутнику понравился (хорошее кино, типа).

Омерзительно дешевая мелодрама, маскирующаяся под боевик.

Фаррелла люблю, но то ли Рапас ему не пара, то ли играть тут нечего или просто лень было...

Короче, переиграли его все более-менее значимые персонажи.


Цитата (Toporock, 05/04/2013 - 10:26:14):Там Венгры и Албанцы с АК 545 и СВД, бегают и убивают всех

а француженки шведско-цыганского происхождения их на это дело подбивают✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Да хрено-чушь это Албанская. ! на работу дебютанта тянет, на 3\10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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