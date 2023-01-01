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Пленница
Пленница, 2012: актеры и роли
Inescapable
Пленница
2012 / Канада
5.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Пленница, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руба Надда
Ruba Nadda
В ролях
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Мариса Томей
Marisa Tomei
Одед Фер
Oded Fehr
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