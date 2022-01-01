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Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
Киноафиша Фильмы Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей, 2012: актеры и роли
Berserk Ogon Jidai-hen II: Doldrey Koryaku Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей 2012 / Япония
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тошиюки Кабука
В ролях
Такахиро Фудживара Хироаки Иванага Юки Каджи Минако Котобуки Minako Kotobuki Отака Кояма Йоширо Матсумото Сакурай Такахиро Сакурай Такахиро Takahiro Sakurai
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Главная роль
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