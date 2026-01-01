У Вас есть уникальная возможность вернуться в 2002 год и посетить одну из величайших вечеринок, захватившую воображение тусовщиков всего мира: Big Beach Boutique party на Brighton Beach. Этим шоу Fatboy Slim сделал огромный шаг вперёд десятилетия: в наше время площадка, на которой он выступал, является одним из самых больших танцполов, который только можно себе представить. Но, чтобы поверить, это надо увидеть..

Светодиодные экраны, охватывающие площадь, равную футбольному полю; пиротехника, стреляющая выше офисных зданий; захватывающее дыхание лазерное шоу и более 40,000 зрителей, наслаждающихся атмосферой. Всё это и, конечно же, сам Fatboy Slim, приводит нас в мир, включающий в себя такие гимны электронной музыки как