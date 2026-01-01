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Постер фильма Fatboy Slim: Big Beach Boutique party
Fatboy Slim: Big Beach Boutique party - Трейлер
Киноафиша Фильмы Fatboy Slim: Big Beach Boutique party

Fatboy Slim: Big Beach Boutique party

, 2012
мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Fatboy Slim: Big Beach Boutique party
Fatboy Slim: Big Beach Boutique party - Трейлер
Fatboy Slim: Big Beach Boutique party  Трейлер

О фильме

У Вас есть уникальная возможность вернуться в 2002 год и посетить одну из величайших вечеринок, захватившую воображение тусовщиков всего мира: Big Beach Boutique party на Brighton Beach. Этим шоу Fatboy Slim сделал огромный шаг вперёд десятилетия: в наше время площадка, на которой он выступал, является одним из самых больших танцполов, который только можно себе представить. Но, чтобы поверить, это надо увидеть..

Светодиодные экраны, охватывающие площадь, равную футбольному полю; пиротехника, стреляющая выше офисных зданий; захватывающее дыхание лазерное шоу и более 40,000 зрителей, наслаждающихся атмосферой. Всё это и, конечно же, сам Fatboy Slim, приводит нас в мир, включающий в себя такие гимны электронной музыки как

В ролях

Норман Кук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012

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Fatboy Slim: Big Beach Boutique party - Трейлер
Fatboy Slim: Big Beach Boutique party Трейлер
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