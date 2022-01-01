Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Слежка
Слежка, 2012: актеры и роли
The Letter
Слежка
2012 / США
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Слежка, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Ананья
В ролях
Джеймс Франко
James Franco
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
Джош Хэмилтон
Josh Hamilton
Джули Энн Эмери
Julie Ann Emery
Марин Айрлэнд
Marin Ireland
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева