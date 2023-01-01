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Жить 2012 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Жить

Вся информация о фильме
Кинотавр 2012 Кинотавр 2012
Приз за лучшую режиссуру
Победитель
Приз за лучшую операторскую работу
Победитель
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков
Победитель
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