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Легенда о Каспаре Хаузере Легенда о Каспаре Хаузере
Киноафиша Фильмы Легенда о Каспаре Хаузере Легенда о Каспаре Хаузере, 2012: актеры и роли
La leggenda di Kaspar Hauser Легенда о Каспаре Хаузере 2012 / Италия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Легенда о Каспаре Хаузере, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Давид Манули Davide Manuli
В ролях
Винсент Галло Винсент Галло Vincent Gallo Клаудия Джерини Клаудия Джерини Claudia Gerini Элиза Сенауи Elisa Sednaoui Фабрицио Джифуни Фабрицио Джифуни Fabrizio Gifuni
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