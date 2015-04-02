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Ангел - хранитель
Отзывы о фильме «Ангел - хранитель»
Schutzengel
Ангел - хранитель
2012 / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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crevedko
2 апреля 2015, 12:51
Весь пар ушёл в свисток - весь экшн сляпан только для трейлера. А вообще предлагается мутная, тягомотная, ушлёпочная клюква для еврохомяков. Нам подсунули фуфло! Сапожники!
2 апреля 2015, 12:51
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
портит впечатление жирноватая дочь и нудные диалоги в конце фильма. а так любителям героев-одиночек понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Несуразность в кубе. Вот что я могу сказать об этом, не поворачивается язык, кено. Катастрофа!!! 1\10
2 апреля 2015, 12:51
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 21/03/2013 - 20:05:11
Ну что за бред, если ты действительно спасаешь ребенка, то нормальные адекватные люди так и поймут, что ты спасаешь ребенка.
И фильм совершенно не про инцест, из Тиля Швайгера вышел настоящий ангел-хранитель.
Вообще, чувствуется, что это европейское, а не американское кино, особенно когда адвокатша спросила, а кто такой Рембо?)))
В тот момент, когда изрешетили дом, в котором отстреливался Швайгер, я думала его прикончат,но он слава богу оказался живой, да еще в конце фильма намекнули на то, что образовалась такая дружная семья)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/03/2013 - 14:35:15
абсолютно не согласна, дочь достаточно взрослая для этого фильма, к тому же там нет никаких постельных сцен. И по-моему она прекрасно справилась с ролью.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Макусим
29 октября 2015, 01:18
Оценка
Разочарован в фильме. Растянут. Хотя сюжет простой до безобразия...
29 октября 2015, 01:18
0
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Ну что за бред, если ты действительно спасаешь ребенка, то нормальные адекватные люди так и поймут, что ты спасаешь ребенка.
И фильм совершенно не про инцест, из Тиля Швайгера вышел настоящий ангел-хранитель.
Вообще, чувствуется, что это европейское, а не американское кино, особенно когда адвокатша спросила, а кто такой Рембо?)))
В тот момент, когда изрешетили дом, в котором отстреливался Швайгер, я думала его прикончат,но он слава богу оказался живой, да еще в конце фильма намекнули на то, что образовалась такая дружная семья)
абсолютно не согласна, дочь достаточно взрослая для этого фильма, к тому же там нет никаких постельных сцен. И по-моему она прекрасно справилась с ролью.
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