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Ангел - хранитель Ангел - хранитель
Киноафиша Фильмы Ангел - хранитель Отзывы о фильме «Ангел - хранитель»
Schutzengel Ангел - хранитель 2012 / Германия
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Ангел - хранитель»

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Комментарии Обсудить в чате
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crevedko 2 апреля 2015, 12:51
Весь пар ушёл в свисток - весь экшн сляпан только для трейлера. А вообще предлагается мутная, тягомотная, ушлёпочная клюква для еврохомяков. Нам подсунули фуфло! Сапожники!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
портит впечатление жирноватая дочь и нудные диалоги в конце фильма. а так любителям героев-одиночек понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Несуразность в кубе. Вот что я могу сказать об этом, не поворачивается язык, кено. Катастрофа!!! 1\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 21/03/2013 - 20:05:11


Ну что за бред, если ты действительно спасаешь ребенка, то нормальные адекватные люди так и поймут, что ты спасаешь ребенка.

И фильм совершенно не про инцест, из Тиля Швайгера вышел настоящий ангел-хранитель.

Вообще, чувствуется, что это европейское, а не американское кино, особенно когда адвокатша спросила, а кто такой Рембо?)))

В тот момент, когда изрешетили дом, в котором отстреливался Швайгер, я думала его прикончат,но он слава богу оказался живой, да еще в конце фильма намекнули на то, что образовалась такая дружная семья)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/03/2013 - 14:35:15


абсолютно не согласна, дочь достаточно взрослая для этого фильма, к тому же там нет никаких постельных сцен. И по-моему она прекрасно справилась с ролью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 29 октября 2015, 01:18
Оценка
Разочарован в фильме. Растянут. Хотя сюжет простой до безобразия...
29 октября 2015, 01:18 Ответить
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