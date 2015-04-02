Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рай. Любовь Рай. Любовь
Киноафиша Фильмы Рай. Любовь Отзывы о фильме «Рай. Любовь»
Paradies: Liebe Рай. Любовь 2012 / Германия / Франция / Австрия
5.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Рай. Любовь»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, который навряд ли будет пользоваться какой бы то ни было популярностью. Это кино не создает иллюзии, оно их уничтожает. Респект создателям, нужно обладать определенным мужеством, чтобы снимать такое кино
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Так это как раз то, что нужно. Третий день никак не могу попасть из-за времени, но сегодня постараюсь. А то вообще смотреть в городе нечего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Здоровое европейское кино, в том смысле, что не больное голливудовским вирусом. Чем-то перекликается с нашими "Шапито шоу" и "Огнями притона". Будем ждать остальных двух частей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Да, существование еще двух частей интригует...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши