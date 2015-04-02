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Рай. Любовь
Отзывы о фильме «Рай. Любовь»
Paradies: Liebe
Рай. Любовь
2012 / Германия / Франция / Австрия
Трейлер
5.9
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, который навряд ли будет пользоваться какой бы то ни было популярностью. Это кино не создает иллюзии, оно их уничтожает. Респект создателям, нужно обладать определенным мужеством, чтобы снимать такое кино
2 апреля 2015, 12:51
0
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Так это как раз то, что нужно. Третий день никак не могу попасть из-за времени, но сегодня постараюсь. А то вообще смотреть в городе нечего.
2 апреля 2015, 12:51
0
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Здоровое европейское кино, в том смысле, что не больное голливудовским вирусом. Чем-то перекликается с нашими "Шапито шоу" и "Огнями притона". Будем ждать остальных двух частей.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Да, существование еще двух частей интригует...
2 апреля 2015, 12:51
0
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