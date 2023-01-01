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Суррогат Суррогат
Киноафиша Фильмы Суррогат Награды и номинации фильма Суррогат
The Sessions Суррогат 2012 / США
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Суррогат

Вся информация о фильме
Сандэнс 2012 Сандэнс 2012
Приз зрительских симпатий – драма
Победитель
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
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