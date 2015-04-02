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Большие надежды Большие надежды
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Great Expectations Большие надежды 2012 / США / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Большие надежды»

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Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ну что сказать... Английский такой фильм, достаточно уныл, что, впрочем, как раз в духе Чарльза Диккенса.



"Больших надежд" на на эту историю не возлагала, поэтому особо не разочарована. Шикарная Хэлена Бонэм Картер в роли "вечной невесты", ради нее одной стоило сходить.



А, так, конечно, ни о чем. Не близко это всё, ни переживания, ни страдания главных героев. Хотя актёры все молодцы, достойно справились. Операторская работа - гуд. А вот к сценаристу есть претензии, особенно концовка убила.✊



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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