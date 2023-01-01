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Идеальный голос Идеальный голос
Киноафиша Фильмы Идеальный голос Награды и номинации фильма Идеальный голос
Pitch Perfect Идеальный голос 2012 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Идеальный голос

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Прорыв года
Победитель
Лучший музыкальный момент
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший WTF момент
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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