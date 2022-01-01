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Горячее сердце
Киноафиша Фильмы Горячее сердце Горячее сердце, 2011: актеры и роли
Tadas Blinda. Pradzia Горячее сердце 2011 / Литва
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Горячее сердце, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Донатас Улвидас Donatas Ulvydas
В ролях
Мэнтас Янкавичус Агния Дитковските Агния Дитковските Татьяна Лютаева Татьяна Лютаева Видас Пяткявичюс Vidas Petkevičius Антанас Шурна Antanas Šurna Дайнюс Казлаускас Дайнюс Казлаускас Dainius Kazlauskas
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