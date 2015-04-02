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Экипаж
Отзывы о фильме «Экипаж»
Flight
Экипаж
2012 / США
Трейлер
7.8
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Долгожданное возвращение режиссёра
Роберта Земекиса
в игровое кино получилось грандиозным,
"Экипаж"
с полна оправдывает все надежды и ожидания.
Дензел Вашингтон
прекрасно отыгрывает сложного главного героя, а великолепный
Джон Гудман
вообще за две короткие сцены умудряется украсть себе весь фильм!
Зависимость
Новый фильм Роберта Земекиса открывается длительной эротической сценой утреннего пробуждения, где вокруг спящего героя-пилота Вашингтона скачет обнажённая девица, фиксируемая на камеру со всех сторон. Сразу ясно – кино будет отличное! Когда же камера, налюбовавшись девушкой, начинает постепенно отводить ракурс в сторону, приближая в крупный план главного героя, лихо закачивающегося стимулирующими наркотиками после попойки, и вовсе начинает становиться всё интереснее.
Идея совести, честности и трудностей зависимости выдвигается на передний план остро и внезапно. Весьма длительный пролог (который уже после яркого эротического вступления) посвящён жуткой аварии самолёта и отважному пилоту, спасшему огромное количество жизней. Возможно, лучшему пилоту вообще. Однако, страдающему от сильной тяги к алкоголю. К сожалению, «спивающийся талант» - далеко не редкость, как в жизни, так и в кинематографе. Так что развернуться в оригинальность, вытягивая что-нибудь новое у Земекиса не получается.
Зато Дензел Вашингтон старается всеми силами, превосходя обилие своих предыдущих персонажей, играя эмоциями, подрагивающей мимикой, глазами, производя чудеса великолепной актёрской подачи весьма спорного и интересного протагониста, заодно выпрашивая «оскар». Ещё один. Зависимость от алкоголя, которую невозможно перебороть, начинает разрушать жизнь даже такого опытного и талантливого человека, как главный персонаж истории. К деструкции личности Земекис подходит со всех сторон, начиная от развода и потери семьи, заканчивая потерей друзей и полным одиночеством.
Ещё одной ярко выраженной темой фильма является ложь. Враньё окружающим, самообман, всё это окружает главного героя внутри и снаружи. Собрание противоречий и ложных убеждений, кое-как двигающих жизнь, позволяющих выживать благодаря обману. И ведь к финальному накалу страстей можно подходить с очень разной зрительской точки зрения. Кто-то найдёт, подобно герою, единственное спасение и освобождение от алкоголизма в правде, кто-то решит, что лучше было соврать во спасение, ведь так удачно совпали все обстоятельства для кульминационной лжи.
За счет обилия взглядов на ситуации и общей противоречивости, как главного героя, так и множества сцен фильма, режиссёру удаётся добиться и должной динамики, и прекрасного эмоционального напряжения. Сюжет картины, не смотря на сюжетную предсказуемость, и даже очевидность поступков главного героя, выстроены блестяще на визуальном кино-языке, не скатываясь в документальный набор фактов, заседаний и посредственнгого детективного расследования.
Земекис рассказывает историю талантливого пилота-алкоголика под самым увлекательным углом, погружая зрителя целиком в свое произведение. Начинаясь с крушения и авария, и дальше, по хичкоковским законам триллера, только нагнетая напряжение ещё сильнее и ещё крепче. Хотя триллером такой фильм, конечно же, не назовёшь. Но крепкая, насыщенная эмоциями и напряжённая драма удалась просто блестяще.
«Экипаж» мощно возвращает в игровое кино Роберта Земекиса, сделавшего напряжённую драму очень талантливо и кинематографично, во всей красе жёсткого рейтинга R, не идя на цензуру и уступки, а крепко пройдясь по поднятым темам и заставляя Вашингтона играть ещё выразительней, чем раньше. А уж появляющийся на пару эпизодов харизматичный Джон Гудмен, который всегда есть в списке, просто способен украсть весь фильм на себя, запоминаясь в этой картине ещё ярче и круче, чем все остальные персонажи. Блистательный фильм, не оставляющий равнодушным и полностью погружающий вглубь затронутых проблем.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
так так так, почему так мало разговоров?
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ммм...ну фильм не про экипаж конечно и не про полеты, и вообще название и трейлер ввели в заблуждение.. Фильм про алкоголизм! и как с ним бороться. На любителя, если честно. Очень уж авторы все свели к проблеме пьянства, получилось такое чистокровное социальное кино. Да еще и тему бога сюда же припаяли, разговоры о вере, без этого щас ни один фильм не обходится, зачем??? В некоторых моментах герои фильма вообще сектантами какими то кажутся ✊
Вашингтон изменился до неузнаваемости, оочень вошел в роль. У Джона Гудмена вторая волна популярности похоже, ну смешной он, душка. С юмором кстати здесь полный порядок, несмотря на драму, шутки в тему, тонко и весело. Ну и некоторые повороты сюжета порадовали неожиданностью и стебом (ночь перед слушанием, например 😂 ). Снято естессна качественно и красиво (Земекис, одним словом), но... Странный какой то осадок остался. Грустно, зацикленно, нудновато.
Да и теория спорная, если ты грешник по жизни, но в один прекрасный день совершил поступок и спас 100 жизней, то мы тебя все равно распнем за твои грехи, а за спасенных, да что спасенные, это их бог спас, а тебе мы и спасибо не скажем. С другой стороны, если бы закрыли глаза на промили в крови, то он бы и пить тогда не бросил...как то так.. А как бороться с зависимостью так и не решилось, типа бог поможет...испытанием, гхмм.
6,5/10
P.S. Обнаженная девушка в первые 2 минуты фильма просто the best! Тело - мечта.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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patish
2 апреля 2015, 12:51
у меня не проходит чувство обмана... все трейлеры и все что я находил про это кино, говорило о том, что фильм будет про авиакатастрофу в которой выжило много людей благодаря героическому поступку главного героя и про то как его будут судить за нелепые обвинения(как бы бюрократическое гнобление героя)... Но фильм не про это... точнее там есть катастрофа и судебное преследование, но это всего суммарно пол часа, остальные два часа про то как бухает главный герой... он весь фильм пил, я за всю жизнь столько не выпил сколько он за весь фильм... Возможно, если мне сразу сказали, что это кино про алкоголизм, то я бы шел на него с другим настроем (философским), но я шел совсем на другое кино, с другим настроение и это все испортило...я не хочу сказать, что фильм ужасен... он хорош, как фильм про алкоголизм, все на высшем уровне, режиссеру поклон, идея раскрыта на 120% ... я просто хочу сказать, что это совсем не то что рекламировали... и я попался на это..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ОООчень качественное кино, актеры на 10 баллов, Земекис держит марку, а ритм в таком кино не нужен, 9\10, на голову выше последних "шедевров"
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Badgio от 21/11/2012 - 22:57:54
Надин Веласкес, модель.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , очень понравился. Дензел Вашингтон -КРУТОЙ акрёт =)))
8 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Tanni
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился. Действительно не хотелось из зала уходить, время (2 часа с лишим) пролетело незаметно Актёры и их игра впечатляют! Достаточно много юморных высказываний героев, что вызывает смех в зале у зрителей. Перед походом прочла этот форум, настраивалась на "среднюю волну", а оказалось намного лучше! Сходите, посмотрите ✊
8/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (napolitanka, 10/12/2012 - 23:24:43):
Согласен - вне оценок. Великолепно! У нас бы так Гос заказы выполняли.
2 апреля 2015, 12:51
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Зависимость
Новый фильм Роберта Земекиса открывается длительной эротической сценой утреннего пробуждения, где вокруг спящего героя-пилота Вашингтона скачет обнажённая девица, фиксируемая на камеру со всех сторон. Сразу ясно – кино будет отличное! Когда же камера, налюбовавшись девушкой, начинает постепенно отводить ракурс в сторону, приближая в крупный план главного героя, лихо закачивающегося стимулирующими наркотиками после попойки, и вовсе начинает становиться всё интереснее.
Идея совести, честности и трудностей зависимости выдвигается на передний план остро и внезапно. Весьма длительный пролог (который уже после яркого эротического вступления) посвящён жуткой аварии самолёта и отважному пилоту, спасшему огромное количество жизней. Возможно, лучшему пилоту вообще. Однако, страдающему от сильной тяги к алкоголю. К сожалению, «спивающийся талант» - далеко не редкость, как в жизни, так и в кинематографе. Так что развернуться в оригинальность, вытягивая что-нибудь новое у Земекиса не получается.
Зато Дензел Вашингтон старается всеми силами, превосходя обилие своих предыдущих персонажей, играя эмоциями, подрагивающей мимикой, глазами, производя чудеса великолепной актёрской подачи весьма спорного и интересного протагониста, заодно выпрашивая «оскар». Ещё один. Зависимость от алкоголя, которую невозможно перебороть, начинает разрушать жизнь даже такого опытного и талантливого человека, как главный персонаж истории. К деструкции личности Земекис подходит со всех сторон, начиная от развода и потери семьи, заканчивая потерей друзей и полным одиночеством.
Ещё одной ярко выраженной темой фильма является ложь. Враньё окружающим, самообман, всё это окружает главного героя внутри и снаружи. Собрание противоречий и ложных убеждений, кое-как двигающих жизнь, позволяющих выживать благодаря обману. И ведь к финальному накалу страстей можно подходить с очень разной зрительской точки зрения. Кто-то найдёт, подобно герою, единственное спасение и освобождение от алкоголизма в правде, кто-то решит, что лучше было соврать во спасение, ведь так удачно совпали все обстоятельства для кульминационной лжи.
За счет обилия взглядов на ситуации и общей противоречивости, как главного героя, так и множества сцен фильма, режиссёру удаётся добиться и должной динамики, и прекрасного эмоционального напряжения. Сюжет картины, не смотря на сюжетную предсказуемость, и даже очевидность поступков главного героя, выстроены блестяще на визуальном кино-языке, не скатываясь в документальный набор фактов, заседаний и посредственнгого детективного расследования.
Земекис рассказывает историю талантливого пилота-алкоголика под самым увлекательным углом, погружая зрителя целиком в свое произведение. Начинаясь с крушения и авария, и дальше, по хичкоковским законам триллера, только нагнетая напряжение ещё сильнее и ещё крепче. Хотя триллером такой фильм, конечно же, не назовёшь. Но крепкая, насыщенная эмоциями и напряжённая драма удалась просто блестяще.
«Экипаж» мощно возвращает в игровое кино Роберта Земекиса, сделавшего напряжённую драму очень талантливо и кинематографично, во всей красе жёсткого рейтинга R, не идя на цензуру и уступки, а крепко пройдясь по поднятым темам и заставляя Вашингтона играть ещё выразительней, чем раньше. А уж появляющийся на пару эпизодов харизматичный Джон Гудмен, который всегда есть в списке, просто способен украсть весь фильм на себя, запоминаясь в этой картине ещё ярче и круче, чем все остальные персонажи. Блистательный фильм, не оставляющий равнодушным и полностью погружающий вглубь затронутых проблем.
8/10
Вашингтон изменился до неузнаваемости, оочень вошел в роль. У Джона Гудмена вторая волна популярности похоже, ну смешной он, душка. С юмором кстати здесь полный порядок, несмотря на драму, шутки в тему, тонко и весело. Ну и некоторые повороты сюжета порадовали неожиданностью и стебом (ночь перед слушанием, например 😂 ). Снято естессна качественно и красиво (Земекис, одним словом), но... Странный какой то осадок остался. Грустно, зацикленно, нудновато.
Да и теория спорная, если ты грешник по жизни, но в один прекрасный день совершил поступок и спас 100 жизней, то мы тебя все равно распнем за твои грехи, а за спасенных, да что спасенные, это их бог спас, а тебе мы и спасибо не скажем. С другой стороны, если бы закрыли глаза на промили в крови, то он бы и пить тогда не бросил...как то так.. А как бороться с зависимостью так и не решилось, типа бог поможет...испытанием, гхмм.
6,5/10
P.S. Обнаженная девушка в первые 2 минуты фильма просто the best! Тело - мечта.
Надин Веласкес, модель.
8 / 10 ✊
8/10.
Согласен - вне оценок. Великолепно! У нас бы так Гос заказы выполняли.
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