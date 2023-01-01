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Экипаж Экипаж
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Flight Экипаж 2012 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Экипаж

Вся информация о фильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
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