Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конец света Конец света
Киноафиша Фильмы Конец света Отзывы о фильме «Конец света»
Fin Конец света 2012 / Испания
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Конец света»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Забавный фильмец, мне понравилось.

Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.

Очень непривычно, когда герои обращаются друг к другу по реальным именам, но это забавно, вроде момента "Да вы что, я не предлагал изнасиловать Эмму Уотсон!" или "Иди в жопу, Джеймс Франко!"

7/10 Я не скучал. =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/09/2013 - 12:06:37):

А все бухают и бахаются потому что, давно бы легалайз сделали, и народ потёк бы в кино✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Полностью поддерживаю Эмму. До топороприкладства у неё не дошло, и жаль, мне хотелось придушить всех по очереди, кроме разве что Робинсона.

Отличные Джона "Душка" Хилл и Дэнни МакБрайд. Эпизоды, где им дали посолировать, самые прикольные.

А так смешно, да. Но вот опять мне диснеевский (или Пиксаровский) мультик напомнило. Куча инфантильных персонажей слегка хохмит, но в основном тупит, орет и устраивает разборки. Выливается всё в противостояние добра и зла, для победы на коим достаточно сделать бровки домиком и произнести очередную чушь про любовь и дружбу.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5.2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши