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Конец света
Отзывы о фильме «Конец света»
Fin
Конец света
2012 / Испания
Трейлер
5.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Забавный фильмец, мне понравилось.
Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.
Очень непривычно, когда герои обращаются друг к другу по реальным именам, но это забавно, вроде момента "Да вы что, я не предлагал изнасиловать Эмму Уотсон!" или "Иди в жопу, Джеймс Франко!"
7/10 Я не скучал. =)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/09/2013 - 12:06:37):
А все бухают и бахаются потому что, давно бы легалайз сделали, и народ потёк бы в кино✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Полностью поддерживаю Эмму. До топороприкладства у неё не дошло, и жаль, мне хотелось придушить всех по очереди, кроме разве что Робинсона.
Отличные Джона "Душка" Хилл и Дэнни МакБрайд. Эпизоды, где им дали посолировать, самые прикольные.
А так смешно, да. Но вот опять мне диснеевский (или Пиксаровский) мультик напомнило. Куча инфантильных персонажей слегка хохмит, но в основном тупит, орет и устраивает разборки. Выливается всё в противостояние добра и зла, для победы на коим достаточно сделать бровки домиком и произнести очередную чушь про любовь и дружбу.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
5.2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.
Очень непривычно, когда герои обращаются друг к другу по реальным именам, но это забавно, вроде момента "Да вы что, я не предлагал изнасиловать Эмму Уотсон!" или "Иди в жопу, Джеймс Франко!"
7/10 Я не скучал. =)
А все бухают и бахаются потому что, давно бы легалайз сделали, и народ потёк бы в кино✊
Отличные Джона "Душка" Хилл и Дэнни МакБрайд. Эпизоды, где им дали посолировать, самые прикольные.
А так смешно, да. Но вот опять мне диснеевский (или Пиксаровский) мультик напомнило. Куча инфантильных персонажей слегка хохмит, но в основном тупит, орет и устраивает разборки. Выливается всё в противостояние добра и зла, для победы на коим достаточно сделать бровки домиком и произнести очередную чушь про любовь и дружбу.
7/10
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