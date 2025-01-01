Меню
Обучение полетам
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?
Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям
Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»
