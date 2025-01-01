Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Обучение полетам Кадры из фильма «Обучение полетам»

Кадры из фильма «Обучение полетам»

Вся информация о фильме
Обучение полетам (2012) - фото 1
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?
Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям
Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше