Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям

Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе

Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?

Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м

«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)