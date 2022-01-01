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Присутствие великолепия Присутствие великолепия
Киноафиша Фильмы Присутствие великолепия Присутствие великолепия, 2012: актеры и роли
Magnifica presenza Присутствие великолепия 2012 / Италия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Присутствие великолепия, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек Ferzan Özpetek
В ролях
Элио Джермано Элио Джермано Elio Germano Беппе Фиорелло Маргерита Буй Margherita Buy Бьянка Наппи Bianca Nappi Массимилиано Галло Массимилиано Галло Massimiliano Gallo
Одна
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Главная роль
Главная роль
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