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Из пекла Из пекла
Киноафиша Фильмы Из пекла Из пекла, 2013: актеры и роли
Out of the Furnace Из пекла 2013 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Из пекла, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Купер Скотт Купер Scott Cooper
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker
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Главная роль
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