Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Телекинез
Фильмы похожие на Телекинез
Carrie
Телекинез
2013 / США
Смотреть трейлер
6.5
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Телекинез
Вся информация о фильме
Демоны Джун
фантастика, ужасы
2014, США
5.0
Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика
2009, США
6.0
Мгла
ужасы
2007, США
7.0
Кэрри
фантастика, ужасы, триллер, драма
1976, США
6.0
Остров фантазий
ужасы, фантастика
2020, США
5.0
Кладбище домашних животных
ужасы, триллер
2019, США
6.0
В объятиях лжи
триллер, драма
2018, США / Ирландия
7.0
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.0
Ноябрьские преступники
драма, криминал
2017, США
5.0
Разум в огне
драма, биография
2016, Ирландия / Канада
6.0
5-ая волна
приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.0
Проклятие Аннабель
ужасы
2014, США
7.0
Мама
ужасы
2013, США
7.0
Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
7.0
Девственники, берегитесь!
ужасы, комедия
2012, Великобритания
3.0
Провинциалка
драма, комедия
2011, США
5.0
Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
7.0
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.0
Клетка 2
ужасы, фантастика, триллер
2009, США
2.0
Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы
2006, Германия / США
7.0
Мрачные тени
ужасы, драма
2012, США
7.0
Таинственный лес
триллер, ужасы, драма
2004, США
7.0
После свадьбы
драма
2019, США
6.0
Поезд на Париж
драма
2018, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить