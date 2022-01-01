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Киноафиша Фильмы Телекинез Телекинез, 2013: актеры и роли
Carrie Телекинез 2013 / США
6.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Телекинез, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кимберли Пирс Кимберли Пирс Kimberly Peirce
В ролях
Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Портия Даблдэй Портия Даблдэй Portia Doubleday Габриэлла Уайлд Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde Алекс Расселл Алекс Расселл Alex Russell Мишель Нолден Michelle Nolden Макс Топплин Макс Топплин Max Topplin
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