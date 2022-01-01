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Телекинез
Телекинез, 2013: актеры и роли
Carrie
Телекинез
2013 / США
Трейлер
6.5
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
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Трейлеры
Телекинез, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кимберли Пирс
Kimberly Peirce
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Джулианна Мур
Julianne Moore
Джуди Грир
Judy Greer
Портия Даблдэй
Portia Doubleday
Габриэлла Уайлд
Gabriella Wilde
Алекс Расселл
Alex Russell
Мишель Нолден
Michelle Nolden
Макс Топплин
Max Topplin
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Одна
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