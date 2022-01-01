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Дневник слабака 3 Дневник слабака 3
Киноафиша Фильмы Дневник слабака 3 Дневник слабака 3, 2012: актеры и роли
Diary of a Wimpy Kid: Dog Days Дневник слабака 3 2012 / США / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Дневник слабака 3, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Бауэрс David Bowers
В ролях
Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Пейтон Лист Пейтон Лист Peyton List Рэйчел Харрис Рэйчел Харрис Rachael Harris Захари Гордан Захари Гордан Zachary Gordan Девон Бостик Девон Бостик Devon Bostick
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Главная роль
Главная роль
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