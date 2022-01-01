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Марина Абрамович. В присутствии художника Марина Абрамович. В присутствии художника
Киноафиша Фильмы Марина Абрамович. В присутствии художника Марина Абрамович. В присутствии художника, 2012: актеры и роли
Marina Abramovic: The Artist Is Present Марина Абрамович. В присутствии художника 2012 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Марина Абрамович. В присутствии художника, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Эйкерс Matthew Akers Джефф Дюпре Jeffrey Dupre
В ролях
Марина Абрамович Marina Abramović Крисси Айлз Chrissie Iles Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Дэвид Блейн David Blaine
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Главная роль
Главная роль
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