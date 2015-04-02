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Отвязные каникулы Отвязные каникулы
Киноафиша Фильмы Отвязные каникулы Отзывы о фильме «Отвязные каникулы»
Spring Breakers Отвязные каникулы 2013 / США
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Отвязные каникулы»

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Наша рецензия

«Отвязные каникулы» Хармони Корина, в сущности, не что иное, как артхаусное продолжение «Кровью и потом» Майкла Бэя, только вместо американской версии трех богатырей здесь дана американская версия трех (вернее, трех с половиной) сестер. А тема ровно та же самая: Американская мечта. Собственно, гостеприимный «гений места» – наркодилер-диджей, именующий себя Пришельцем (Alien), – так и говорит, указуя на свой дом, до отказа набитый деньгами,…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
жду... хотя если бы не Франко в главной роли стоит ли смотреть ? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Джеймс Франко и Селена Гомес в одном фильме????? Вот засада,Джеймс ну как ты мог?От Гомес изжога от Франко восторг,что же делать?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SuperBen, 15/05/2013 - 20:00:19):

Вы случайно в КАРО фильм не работаете?)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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