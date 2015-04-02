Наша рецензия

«Отвязные каникулы» Хармони Корина, в сущности, не что иное, как артхаусное продолжение «Кровью и потом» Майкла Бэя, только вместо американской версии трех богатырей здесь дана американская версия трех (вернее, трех с половиной) сестер. А тема ровно та же самая: Американская мечта. Собственно, гостеприимный «гений места» – наркодилер-диджей, именующий себя Пришельцем (Alien), – так и говорит, указуя на свой дом, до отказа набитый деньгами,…