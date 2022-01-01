|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Alexis Is Leaving Moscow
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|2:57
|2
|Limitlessness
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|1:54
|3
|Crossing
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Намгар / Алексей Айги
|1:55
|4
|Tenibek Khan
|Намгар / Алексей Айги
|2:08
|5
|Taidula
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Намгар / Алексей Айги
|1:35
|6
|Healing
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|2:34
|7
|The Horde
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|1:42
|8
|Taidula's Power
|Намгар / Алексей Айги
|1:43
|9
|Popular Music of the Horde
|Намгар / Алексей Айги
|1:57
|10
|Leaving for the Desert (feat. Daria Terekhova & Maria Makeeva)
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|3:49
|11
|Take My Life
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|3:19
|12
|Chinese Magician
|Намгар / Алексей Айги
|2:25
|13
|Baths
|Намгар / Алексей Айги
|1:31
|14
|14th Century Rock 'n' Roll
|Намгар / Алексей Айги
|2:27
|15
|Desert (feat. Daria Terekhova & Maria Makeeva)
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии / Алексей Айги
|2:55
|16
|The Horde. Finale
|Алексей Айги, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Намгар / Алексей Айги
|4:30