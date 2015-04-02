Одно из стихотворений Юрия Арабова, опубликованных в первом номере журнала «Знамя» за 2010 год, начинается так: «Я живу в Золотой Орде. И работаю там в Ворде». Это идеальный эпиграф к арабовскому сценарию про исцеление ханши Тайдулы митрополитом Алексием в 1357 году. Ибо Орда для Арабова не какой-то этап в истории Руси, пусть сколь угодно важный, но «вечно живая» (вернее, вечно мертвая) территория тьмы, неотступная и непрекратимая. Это, попросту говоря,…
лучше бы режисеру поси(Е)деть в архивах, а не руководствоваться привычными представлениями о том времени.
"Быть или не быть Руси – вот цена миссии одного человека" - ну что за лабуда пафосная!!?✊
Судя по всему, Они не учились на историка. Досужие домыслы ни что иное как очередные дебри интепритаций, выуженные из поверхностных "исследовательских работ" псевдоисториков и помноженные на националистический(=фашистский), про...нный именно в нашей стране, угар. Михаил Васильевич, при всем к нему уважении, имел больший успех в химии, литературе и геологии, чем в истории. К примеру, он отрицал варяжское происхождение Древнерусской госсударственности. В конце концов, не стоит ставить под сомнения, без обоснованных опровержений, труды Нестора-летописца, Татищева, Карамзина, Соловьева, и др. видных деятелей Отечественной истории.
Мышиная возня с пропагандой "богоизбранности" и "исключительности" русского народа - очередной мыльный пузырь. Я родился татарином, всю свою жизнь прожил среди русских и чувствую себя совершенно удовлетворительно по этому поводу. Разделяю все беды и несчастья вместе со своей страной и борюсь за ее светлое будущее.
Ваша агитация здесь никому не нужна ибо Вы ошиблись дверью.
Кстати, на фильм обязательно схожу. Интереса ради)).
Не правы оба.
Объясняю. Великое переселение народов, спровацированное набегами во 2-5 вв. племени хунну из забайкалья на Европу, привело к глобальным цивилизационным сдвигам - согласно теории пассионарности Льва Николаевича Гумилева...
Эти психи били кавказцев, сирийцев, готов, греков, римлян и т. д. Полагаю, что если бы Аттилу преследовала мания захвата мира, как когда-то Александра, он бы не отходил от Галлии, а брал бы Рим нахрапом. Видимо чуваки разошлись ничьей, а он довольствовался взиманием дани у других народов.
В основном, гунны вели кочевой образ жизни, однако некоторые орды осваивали завоеванные территории и образовывали на них царства. Например, на Дунае, Балканах... Поволжье.
Государство Волжская Булгария основано в 7 веке, практичеки за двести лет до призыва норманнов славянскими племенами. Чувашия, Башкирия и Татарстан более 13 веков существуют в мире и согласии с соседями на родной земле.
...В 1438 монгольский хан Улу-Мухамедд захватывает булгарскую крепость и основывает на этом месте будущую столицу Казанского ханства, которое просуществовало недолго. Несколько позже, Грозный присоеденил его к Древнерусскому государству...
Вывод: татары всего лишь сюнну))).
Гумилев для меня не авторитет - это во-первых. А во-вторых я бы не утверждал, что гунны и хунны - это одно и то же.>>>
Кто для Вас авторитет?
Молодца, паря!
>>>Для меня ваще не существует никаких авторитетов... я привык думать сам и не полагаться на какие-то авторитеты.>>>
Ваше мнение - ничем не подкрепленная графомания. Низвержен.
>>>Слишком много людей развелось, которые конструируют целые теории... а глупый народ принимает это на веру... и потом это нередко очень плохо кончается, когда люди берут эти теории на вооружение...>>>
Для этого ведь существует строгий научный подход, о котором Вам не известно.
>>>Тем более наш российский человек - он слишком легковерен... доверчив ко всему. Нет на Руси критического мышления.>>>
это про себя?
Мальчик в ауте.
Пересидел за монитором, потерялся в реальности, спамит направо-налево...
Жрет инфу из инета в анонимных источниках, как он сам, и вещает тем, кто читают его за более-менее грамотный текст. Тем, кого он не уважает изначально, смешивая свою страну с дерьмом.
Строчит дохера граматнаго текста смысл которого в том что он не для прочтения а для видимости. Вот мы смотрим на него и видим, что человек сидел долго над ним и думал... Что он не зря прожил в этой жизни- чему-то научился. Оправдывается.
А потом пойдет учить других.
Плодить себе подобных...
Кто он, а кто Дмитрий Донской?
Не кажется смешным, что какая-то выскочка берется невзначай упоминать такие имена, чтобы блеснуть остроумием?
В книгах больше смысла было. Инет не дает знания, как обращаться со знаниями))))
Ну как, все обсудил?
До монгольского нашествия князья приглашали греческих мастеров, чтобы те учили как правильно сооружать храмы и расписывать их. Науке, т.е... Не спроста наши храмы имеют крестово-купольный план, в отличии от западных базилик.
Передача традиций нанесения рисунка тоже имеет глубокую духовную составляющую.
Как ни крути, Древний Рим - всего лишь грубый отголосок, подражание Греции... Не смотря на всю мощь империи, их искусство так и не смогло достичь совершенства эллинов.
Если разглядеть древнегреческий алфавит, то можно заметить, что знаки, которыми все мы так виртуозно злоупотребляем(или нет?), выписаны оттуда. С течением времени они только совершенствовались. Наше сознание- продукт греческого производства. Родившийся на этой земле будет вынужден воспитываться по их проекту. Как бы ты ни ненавидил совок и русское, как бы ни расшаркивался перед западом - информация один хрен уже сидит в тебе чуть ли ни на генном уровне. Ее не скрыть, не удалить. Вряд ли западники создадут что-то грандиознее.
Английский, немецкий, французский языки относятся к германской группе. Переферийным народам, варварским, по отношению к центру античной цивилизации.
Вся западная философия основывается на трудах античных мыслителей и они не гнушаются быть их последователями. Да и вобще, по большому счету, запад сумел так здорово развиться благодаря им. Эпоха Ренессанса(возрождение античных идеалов) вытащила Европу из темного средневековья и поставила ее на рельсы Нового времени.
Ну а мы и не помним, что намного ближе находимся к эллинской культуре чем кто-либо на свете. Крестовые походы на Константинополь, взятие его турками оставили Россию единственной достойной обладательницей этого великого наследия.
Сам такой)
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