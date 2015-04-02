Наша рецензия

Одно из стихотворений Юрия Арабова, опубликованных в первом номере журнала «Знамя» за 2010 год, начинается так: «Я живу в Золотой Орде. И работаю там в Ворде». Это идеальный эпиграф к арабовскому сценарию про исцеление ханши Тайдулы митрополитом Алексием в 1357 году. Ибо Орда для Арабова не какой-то этап в истории Руси, пусть сколь угодно важный, но «вечно живая» (вернее, вечно мертвая) территория тьмы, неотступная и непрекратимая. Это, попросту говоря,…