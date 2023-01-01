Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тор: Легенда Викингов Тор: Легенда Викингов
Киноафиша Фильмы Тор: Легенда Викингов Фильмы похожие на Тор: Легенда Викингов
Legends of Valhalla: Thor Тор: Легенда Викингов 2011 / Исландия / Ирландия / Германия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Тор: Легенда Викингов

Вся информация о мультфильме
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей
приключения 2017, Норвегия
6.0
Трио в перьях
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.0
Упс... Ной уплыл!
Упс... Ной уплыл!
семейный, комедия, анимация, приключения 2015, Германия / Бельгия / Люксембург / Ирландия
5.0
Замбезия
Замбезия
комедия, анимация 2012, ЮАР
6.0
Гладиаторы Рима
Гладиаторы Рима
анимация 2012, Италия
6.0
Диномама
Диномама
семейный, анимация, комедия 2012, США / Южная Корея
5.0
Тарзан-размазня
Тарзан-размазня
анимация, комедия, семейный 2012, Дания
4.0
Цирк! Цирк! Цирк!
Цирк! Цирк! Цирк!
семейный, анимация 2011, Дания
5.0
Союз зверей
Союз зверей
анимация 2010, Германия
7.0
Наживка для акулы: не очень страшное кино
Наживка для акулы: не очень страшное кино
анимация, семейный 2006, США / Южная Корея
6.0
Большая птица
анимация 2017, США
0.0
Упс... Приплыли!
Упс... Приплыли!
приключения, анимация, комедия 2020, Ирландия / Люксембург
7.0
Огрики
Огрики
приключения, анимация, семейный 2021, Германия / Бельгия
6.0
Литл Гром
Литл Гром
приключения, анимация, семейный 2020, Бельгия / Франция / Германия
5.0
Пришельцы в доме
Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.0
Моя фея-проказница
Моя фея-проказница
анимация 2022, Люксембург / Германия
6.0
Изумительный Морис
Изумительный Морис
анимация, семейный, фэнтези 2023, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше