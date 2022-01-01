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Родной и чужой Родной и чужой
Киноафиша Фильмы Родной и чужой Родной и чужой, 2010: актеры и роли
Il padre e lo straniero Родной и чужой 2010 / Италия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Родной и чужой, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рикки Тоньяцци Ricky Tognazzi
В ролях
Алессандро Гассман Алессандро Гассман Alessandro Gassman Амр Вакид Ксения Раппопорт Ксения Раппопорт Kseniya Rappoport Лео Гуллотта Надин Лабаки Надин Лабаки Nadine Labaki Эмануеле Салче Emanuele Salce Лавиния Бьяджи Lavinia Biagi
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Главная роль
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