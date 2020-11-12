Future Shorts ВЕСНА 12 - это блистательные короткометражные фильмы и анимации, участники международных фестивалей и победители престижных номинаций, таких как Канны, Премия Оскар, Санденс, БАФТА и многие другие.
Умереть рядом с тобой
Dir: Спайк Джонс и Саймон Кан
Франция - 2011
«Я не хочу умирать». «Не бойся, это не так плохо». Когда «Шекспир и компания», культовый книжный магазин в Париже, закрывается на ночь, персонажи с книжных обложек начинают флиртовать друг с другом. Влюбленные скелет Макбета и подружка Дракулы Мина отправляются в путешествие. Встретив французского дизайнера Олимпию ЛеТан и ее работы, легендарный режиссер Спайк Джонс («Быть Джоном Малковичем», «Адаптация», «Пипец») взялся за покадровую анимацию из 3000 вырезанных вручную кусочков фетра.
Избранные награды и фестивали:
Semain de la Critique Cannes, 2011
Audience Award for Best film at Venice International Film Festival, 2011
Locarno Film Festival, 2011
Athen International Film Festival, 2011
Saint-Petersburg International Short and Animated Film Festival, 2011
Warsaw Film Festival, 2011
Paris Short Films Festival «CourtsDevant», 2011
FestivaldeGand, 2011
Sarajevo Film Festival, 2011
Медведь
Dir: Нэш Эдгертон
Australia - 2011
У главного героя Джека появилась новая девушка, для которой он готовит сюрприз с переодеванием в медведя. Но иногда даже благие намерения имеют самые ужасные последствия. «Медведь» - сиквел нашумевшей работы Нэша Эдгертона «Паук» (2008). И никто не знает чем все закончится в этот раз.
Избранные награды и фестивали:
Cannes film festival, 2011
Sundance Film Festival, 2012
55th BFI London Film Festival, 2011
Sydney film festival, 2011
Milan Film Festival, 2011
Octopus d’Or pour le meilleur Court Métrage Fantastique International, Strasbourg European Fantastic Film Festival, 2011
Best Short Film, 13th Saint-Tropez Antipodes Film Festival, 2011
Best Direction, Flickerfest awards, 2012
Люблю тебя сильнее
Dir: Сэм Тейлор - Вуд
Великобритания - 2007
Лето 1978 года, Лондон. Питер с тоской смотрит на свою одноклассницу Джорджию, но та избегает его взгляда. После школы Питер направляется в музыкальный магазин, чтобы купить долгожданный альбом панк-группы Buzzcocks «Love you more». Неожиданно, он замечает в магазине Джорджию, которая тоже ищет на полках новый диск. Но копия осталась только одна... Режиссерский дебют Тэйлор-Вуда, на основе сценария оскароносца Патрика Марбера и с оскароносцем Энтони Мингелла в роли продюссера.
Избранные награды и фестивали:
Cannes film festival, 2008
The British Academy of Film and Television Arts, 2009
Best British Short Film, British Independent Film Awards, 2009
Grand Prize - Best Short Film, 11th Short Shorts Film Festival Asia, 2009
Best Actor, 12th Brussels Short Film Festival, 2009
Best Actress, 12th Brussels Short Film Festival, 2009
Best Fiction, 1st Go Short International Short Film Festival Nijmegen, 2009
Четырехугольник
Dir: Эми Грапелл
США - 2010
Самый награждаемый короткометражный фильм ушедшего года. Необычная история о двух обычных парах, которые устав от монотонной семейной провинциальной жизни поменялись партнерами и жили в едином браке в начале 70х в США. Этот четырехугольник стал настоящим экспериментом, когда семьи со своими детьми съехались в один дом. В то время как их индивидуальные браки терпели крах, они обнаружили, что все вместе они счастливы. Они были уверены, что нашли идеальную альтернативу разводу, что создали брак будущего. Но их ждал крах. Обе пары развелись и объединились со своими «новыми» партнерами, но они так никогда и не смогли разойтись окончательно, потому что навсегда остались связаны детьми.
Документальный фильм основанный на личной истории детства режиссера. Как совместить брак, моногамию и желание? Что произойдет, если выйти за рамки общепринятого? Эми Грапелл ищет ответы для себя, но и для нас тоже.
Избранные награды и фестивали:
Honorable mention jury prize, Sundance Film Festival, 2010
Rotterdam International Film Festival, 2010
Best Documentary Shor, Winner Wholphin Best Short Film at SXSW, 2010
Венера
Dir: Тор Фруэргорд
Denmark - 2012
Пластилиновая анимация о влюбленной парочке, которая не занималась сексом в течение четырех месяцев. Каролина и Расмус в растерянности. Он считает, что решение их проблемы можно найти в клубе свингеров, она неохотно соглашается пойти туда, в надежде спасти отношения. Эротическая комедия "Венера" о том, как можно вновь обрести друг друга и зажечь искру в самом неожиданном для этого месте.
Избранные награды и фестивали:
Annecy Animation Festival, 2010
Los Angeles Film Festival, 2010
Nordic Panorama, 2010
Тhe talent price, Odense International Film Festival, 2010
Рука
Dir: Сара Рамос и Бри Ларсон
США - 2011
Находясь под социальным давлением технологически развитого мира, Шанс завязывает отношения по переписке с Женевьевой – девушкой, которую он встретил в магазине йогуртов. Но случившаяся трагедия дает Шансу понять, что до этого у него не было «настоящих» отношений. Фильм получил специальный приз зрительских симпатий на фестивале в Сандэнсе
Избранные награды и фестивали:
Short Filmmaking Award - Special Recognition, Sundance Film festival, 2012