1. "Буковски" реж. Daan Bakker, Нидерланды, 9 мин.

В дешевом отеле в Амстердаме останавливается на одну ночь очень необычный постоялец – всемирно известный писатель Чарльз Буковски. Ему 12 и его настоящее имя Том.

● AWARD Nederlands Film Festival (Holland)

● Worldwide Short Film Festival 2011 (Canada)

● Aspen Shortsfest (USA)

● Los Angeles Film Festival (USA)

● River Film Festival (Chili)



2."Хобби" реж. Nicolas Zappi, Франция, 15 мин.

Едва отработав свой первый день практики в качестве патологоанатома, 20-летний Винсент уходит из профессии. Сбежав из дома, превратившегося в кошмар во время похорон, он встречает на своем пути ангела в лице молодой проститутки Айрис.

3. "Иди к черту" реж. Arne Toonen, Нидерланды, 10 мин.

Даже удачно начавшееся увлекательное приключение иногда превращается в настоящий кошмар...

● 2010 Emden International Film Festival (Germany) - Ostfriesischer Kurzfilmpreis der VG

● Netherlands Film Festival 2009

● 1 Reel Film Festival 2010 (Seatle)

4. "Посредник" реж. Joachim Weissmann, Бельгия, 20 мин.

Меня зовут Мартиал, я специалист по ведениюпереговоров, когда преступник грозится взорвать тот или иной объект.

● Приз зрительских симпатий - Festival Media 2010, Namur, Бельгия

● Brest Off, Festival Européen du Film Court de Brest, Франция

● Interfilm, Берлин

● Festival le court en dit long, Париж

● Festival du film policier de Liège

● Festival du Cinéma belge, Брюссель

5. "Пятнашки" реж. Наталья Углицких, Россия, 13 мин.

Комедия положений. В результате ссоры со своей половиной герой оказывается в поъезде в чем мать родила.

● Диплом фестиваля «Святая Анна», 2008г.

● Специальный диплом жюри фестиваля «Зеркало» за лучшую комедию, 2008г.

● Диплом лауреата конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» «За яркое и остроумное воплощение идеи короткого метра», 2008г.

● Диплом Telluride Film Festival , 2008г.

● «Пятнашки» - фильм открытия фестиваля «Улыбнись, Россия», 2009г.

● Диплом кинофестиваля женского кино в Армении, 2008г.

● Приз Boulder International Film Festival, США за лучшую короткометражную ленту, 2009г.

● Фильм «Пятнашки» - участник программы короткого метра Московского Международного Кинофестиваля, 2009г.

● Диплом фестиваля «Экология души», Юрмала, Латвия, 2009г.

● Диплом фестиваля «Интерфильм», Берлин, Германия, 2009 г.

6. "Дорога добра" реж. Владимир Царенко, Россия, 33 мин.

Молодожены Лида и Миша-дети богатых родителей. Воскресным солнечным утром невеста ожидает жениха в их новой большой квартире, чтобывместе с нимотправиться в соборнавенчание. Михаил-товарищ придурковатый и недисциплинированный. Он и в этот день умудряется опаздывать. Невеста, успокаиваемая, няней-дом работницей не находит себе места. Однако они даже не предполагают ужасную причину опаздания жениха. Из за нее встает под угрозу и предстоящая церемония да и вообще счастливая дальнейшая жизнь.

● АТР Меридианы Тихого, Россия, 2011

● FreeNetWorld international film festival, Сербия, 2011