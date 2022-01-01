Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суперкласико Суперкласико
Киноафиша Фильмы Суперкласико Отзывы о фильме «Суперкласико»
SuperClásico Суперкласико 2011 / Дания
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Суперкласико»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хранитель тайн
Хранитель тайн 2 комментария
Любовь без размера
Любовь без размера 3 комментария
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 16 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Сказка для старых
Сказка для старых
2021, Россия, драма, криминал
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Приложение киноафиши