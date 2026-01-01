Я твой мужчина

Оригинальное название: I am your man

Страна производства: Франция

Год выпуска:2011

Длительность: 15 min

Режиссер: Керен Бен Рафаэль

Жанр: комедия

Бруно наконец-то решает съехаться со своей новой подружкой Камиллой. Но в день переезда сталкивается с бывшей, которая незамедлительно оказывается в его постели. К ужасу молодых людей их обнаженные тела «склеиваются», да так что невозможно «разлепить». Бруно предпринимает отчаянные попытки отделить голую Мию от себя, ведь скоро вернется Камилла...

Скоро на ваших экранах

Оригинальное название: Prochainement sur vos ecrans

Страна производства: Франция

Год выпуска:2011

Длительность: 11 min

Режиссер: Фабрис Марука

Жанр: комедия, романтическая комедия, психологический триллер, хоррор, детектив, фильм про супрегероя и апокалипсис.

Когда Анна согласилась жить вместе с Фредом, она даже не догадывалась, что ее жизнь превратится в бесконечные трейлеры к фильмам.

Субботние девушки

Оригинальное название: Les filles du samedie

Страна производства: Франция

Год выпуска:2011

Длительность: 14 min

Режиссер: Эмили Шепитель

Жанр: комедия

Утро. Суббота. Она в его рубашке. Все как положено. Однако вместо вчерашнего обольстительного красавца, Эва находит в его квартире маленького мальчика, которого вынуждена развлекать целый день, пока не вернется Артур.

Курьер

Оригинальное название: Courrier du parc

Страна производства: Франция

Год выпуска:2008

Длительность: 9 min

Режиссер: Агнес Каффин

Жанр: комедия

Комическая история о том, как молодой человек нанимает тинейджера, чтобы с его помощью помириться со своей невестой. Посредник между влюбленными не утруждается сохранять точность передаваемых слов и почти отправляет одного из влюбленных в... Африку. Кстати, главную роль в картине исполнила Беренис Бежо, сыгравшая в «Артисте».

Ужин

Оригинальное название: Le Diner

Страна производства: Франция

Год выпуска:2006

Длительность: 13 min

Режиссер: Сесиль Вернан

Жанр: мелодрама

Сменив кеды на туфли и припарковав свой мопед в кустах, секретарша Клара изо всех сил старается очаровать Джулиана на первом свидании, хотя чувствует себя явно не в своей тарелке. Он — молодой и успешный дипломат, постоянно говорящий по телефону, и будто бы делающий все, чтобы это свидание поскорее подошло к концу... Или все совсем не так, как кажется?

Пока!

Оригинальное название: ByeBye

Страна производства: Франция

Год выпуска:2011

Длительность: 9 min

Режиссер: Эдуар Делюк

Актриса: Натали Бай

Жанр: мелодрама

До Рождества несколько дней. Натали Бай исполняет роль немного сумасшедшей матери в окружении своих дочерей и их подруг. Любительский спа-салон, колготки цвета электрик, психологическая травма от ухода мужа, фуа-гра, несколько бокалов белого эльзасского, и ухажер в интернете. Самое время сказать прошлому: «Пока!»

Почему девушки должны любить больше, чем парни?

Оригинальное название: Por que as namoradas

Страна производства: Бразилия

Год выпуска:2011

Длительность: 6 min

Режиссер: Юри Арайо

Жанр: анимация

Остроумный фильм о поведении женщин и мужчин в конфетно-букетный период. Иллюстрированное пособие для юного Казановы.