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Белый тигр
Отзывы о фильме «Белый тигр»
Белый тигр
2012 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
Интересно это как то связано с реальными событиями или очередная сказка про войну?
И почему белый, а не например, фиолетовый, или красный? Типа из тумана или пафоса ради?
Почему именно тигр, а не, например, Ишак (один немецкий миномет получил такое прозвище)?
Лучше уж реальную историю показать, основанную на архивных данных. Понимаю, лень штаны протирать и пыль нюхать, куда проще обладать развитым воображением✊ или основываться на уже готовой книжке.
Хотя Карен всегда подходил к своим работам серьезно. Признает, что на теме ВОВ можно раскручивать массу разных жанров.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kotya
2 апреля 2015, 12:51
O4en` xo4y posmotret` ,Stavlyu 100 ballov iz 100✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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могилка
2 апреля 2015, 12:51
С реальными событиями это никак не связано-а фильмец говорят пародистый- иду смотреть
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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могилка
2 апреля 2015, 12:51
Фильм РАЗОЧАРОВАЛ(((. Бред какой то! Тут не то что не для "современной молодежи"- вообще непонятно о чем думать то нужно..... Не могу представить чем он зацепить может✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Райса
2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне понравился,конечно это не "Баллада о солдате" и не "Летят журавли".Хорошая музыка,есть глубокий смысл,актёры не переигрывали.Я получила удовольствие от просмотра.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Современное русское кино о войне, следует отметить, уже несколько не такое, как было раньше. Но «не такое» еще не значит – плохое. Не такое – значит другое. «Белый тигр» - кино о событиях войны, которое (что обидно) сняли как раз «под 9 мая». Но, которое (что вызывает уважение к создателям) в довольно интересной манере, рассказывает нам о событиях тех времен. Фильм легко смотреть, немного более тяжело понимать авторскую мысль, которая иногда путается и становится непонятной. Особенностью картины отметил то, что она дает возможность каждому из нас, еще во время просмотра, сформировать собственное мнение на счет событий Великой отечественной войны. Никто не выйдет из кинотеатра, не вспомнив о том, что привито на с детства.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
что то как то не впечатлил...
сколько Т-34 не усиливай, а пушку, которая способна была пробить броню Тигра, на нее не поставишь. Тем более по сюжету это был не простой Тигр... ИС - куда ни шло, его Тигры боялись, но не Т-34✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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И почему белый, а не например, фиолетовый, или красный? Типа из тумана или пафоса ради?
Почему именно тигр, а не, например, Ишак (один немецкий миномет получил такое прозвище)?
Лучше уж реальную историю показать, основанную на архивных данных. Понимаю, лень штаны протирать и пыль нюхать, куда проще обладать развитым воображением✊ или основываться на уже готовой книжке.
Хотя Карен всегда подходил к своим работам серьезно. Признает, что на теме ВОВ можно раскручивать массу разных жанров.
сколько Т-34 не усиливай, а пушку, которая способна была пробить броню Тигра, на нее не поставишь. Тем более по сюжету это был не простой Тигр... ИС - куда ни шло, его Тигры боялись, но не Т-34✊
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