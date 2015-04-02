Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лавлэйс
Отзывы о фильме «Лавлэйс»
Lovelace
Лавлэйс
2012 / США
Трейлер
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Лавлэйс»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Сейфрид, конечно, крута...и ее надо укладывать без вопросов ✊ (не под каток ✊ )
вот только образ как-то не прочувствовался...это как из монашки сразу в шлюхи, а в конце опять в монашки...не верю - не может девочка из такой семьи быть такой наивной...или она дурочку из себя строила? Мужик держит стрип-клуб, балуется наркотой и любит красиво пожить - сразу понятно, на что девочка обрекает свой зад, выходя за такого замуж...хз как этого можно не понять...так что Аманда крута, но слишком невинна для образа, как была бутоном так и осталась
ps глянул краем глаза на перемотке после этого фильма оригинал - там девочка в разы страшнее, Аманду бы туда ✊
pps deepthroat по моему скромному мнению сильно переоценивают...тот актер наверно больше от неожиданности и испуга за свой конец спустил за 3 сек ✊ ну мб еще муженек так выдрессировал, что она совсем уж профи стала
ppps 7,5/10 слишком много пытались на жалость давить, да и персонаж не особенно жизненный получился
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/09/2013 - 00:43:49):
в те годы люди как животные были..
ну многие люди и щаз недалеко от животного мира уползли ✊ , волосня - вместо комедийной составляющей пойдет, там и звукоряд был не на порно, а на комедию больше похож...
а вот когда глянул ради интереса биографию этой Лавлэйс в вики, сразу представилась картинка поближе к истине и сильно отличающаяся от фильма...Аманда с ее "бутоном" там и рядом с той тетенькой не валялась, если, конечно, муж над ней с ружьем не стоял на каждом фильме, что как-то сомнительно - ведь надо еще и в кадр не попасть ✊
ps (тем кто не смотрел) смотреть как фантастический фильм
pps кстати треклист subject'a оч. неплох все темы - попотрясные ✊
ppps и последняя мысля ✊ : если глубокая глотка, попав в прокат, сделала 45 зеленых лимонов (согласно imdb) при смешном бюджете, значит нашим порнопродюсерам для того, чтобы озолотиться достаточно свое "творение" в широкий прокат пропихнуть?✊ или русские в массе своей не такое быдло как американцы 80х годов, заплпатившие деньги, чтобы увидеть тот "шедевр"? ✊ (вопрос риторический ✊ )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/09/2013 - 17:54:48):
"я СМОТРЕЛ Глотку" - ах ха ха ха!!
Прямо смотрел что ли? В оригинале ?
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Изумительный Морис
17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
вот только образ как-то не прочувствовался...это как из монашки сразу в шлюхи, а в конце опять в монашки...не верю - не может девочка из такой семьи быть такой наивной...или она дурочку из себя строила? Мужик держит стрип-клуб, балуется наркотой и любит красиво пожить - сразу понятно, на что девочка обрекает свой зад, выходя за такого замуж...хз как этого можно не понять...так что Аманда крута, но слишком невинна для образа, как была бутоном так и осталась
ps глянул краем глаза на перемотке после этого фильма оригинал - там девочка в разы страшнее, Аманду бы туда ✊
pps deepthroat по моему скромному мнению сильно переоценивают...тот актер наверно больше от неожиданности и испуга за свой конец спустил за 3 сек ✊ ну мб еще муженек так выдрессировал, что она совсем уж профи стала
ppps 7,5/10 слишком много пытались на жалость давить, да и персонаж не особенно жизненный получился
ну многие люди и щаз недалеко от животного мира уползли ✊ , волосня - вместо комедийной составляющей пойдет, там и звукоряд был не на порно, а на комедию больше похож...
а вот когда глянул ради интереса биографию этой Лавлэйс в вики, сразу представилась картинка поближе к истине и сильно отличающаяся от фильма...Аманда с ее "бутоном" там и рядом с той тетенькой не валялась, если, конечно, муж над ней с ружьем не стоял на каждом фильме, что как-то сомнительно - ведь надо еще и в кадр не попасть ✊
ps (тем кто не смотрел) смотреть как фантастический фильм
pps кстати треклист subject'a оч. неплох все темы - попотрясные ✊
ppps и последняя мысля ✊ : если глубокая глотка, попав в прокат, сделала 45 зеленых лимонов (согласно imdb) при смешном бюджете, значит нашим порнопродюсерам для того, чтобы озолотиться достаточно свое "творение" в широкий прокат пропихнуть?✊ или русские в массе своей не такое быдло как американцы 80х годов, заплпатившие деньги, чтобы увидеть тот "шедевр"? ✊ (вопрос риторический ✊ )
"я СМОТРЕЛ Глотку" - ах ха ха ха!!
Прямо смотрел что ли? В оригинале ? ✊
Авторизация по e-mail