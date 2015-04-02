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Лавлэйс Лавлэйс
Киноафиша Фильмы Лавлэйс Отзывы о фильме «Лавлэйс»
Lovelace Лавлэйс 2012 / США
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Лавлэйс»

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Сейфрид, конечно, крута...и ее надо укладывать без вопросов ✊ (не под каток ✊ )

вот только образ как-то не прочувствовался...это как из монашки сразу в шлюхи, а в конце опять в монашки...не верю - не может девочка из такой семьи быть такой наивной...или она дурочку из себя строила? Мужик держит стрип-клуб, балуется наркотой и любит красиво пожить - сразу понятно, на что девочка обрекает свой зад, выходя за такого замуж...хз как этого можно не понять...так что Аманда крута, но слишком невинна для образа, как была бутоном так и осталась

ps глянул краем глаза на перемотке после этого фильма оригинал - там девочка в разы страшнее, Аманду бы туда ✊

pps deepthroat по моему скромному мнению сильно переоценивают...тот актер наверно больше от неожиданности и испуга за свой конец спустил за 3 сек ✊ ну мб еще муженек так выдрессировал, что она совсем уж профи стала

ppps 7,5/10 слишком много пытались на жалость давить, да и персонаж не особенно жизненный получился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/09/2013 - 00:43:49): в те годы люди как животные были..

ну многие люди и щаз недалеко от животного мира уползли ✊ , волосня - вместо комедийной составляющей пойдет, там и звукоряд был не на порно, а на комедию больше похож...

а вот когда глянул ради интереса биографию этой Лавлэйс в вики, сразу представилась картинка поближе к истине и сильно отличающаяся от фильма...Аманда с ее "бутоном" там и рядом с той тетенькой не валялась, если, конечно, муж над ней с ружьем не стоял на каждом фильме, что как-то сомнительно - ведь надо еще и в кадр не попасть ✊

ps (тем кто не смотрел) смотреть как фантастический фильм

pps кстати треклист subject'a оч. неплох все темы - попотрясные ✊

ppps и последняя мысля ✊ : если глубокая глотка, попав в прокат, сделала 45 зеленых лимонов (согласно imdb) при смешном бюджете, значит нашим порнопродюсерам для того, чтобы озолотиться достаточно свое "творение" в широкий прокат пропихнуть?✊ или русские в массе своей не такое быдло как американцы 80х годов, заплпатившие деньги, чтобы увидеть тот "шедевр"? ✊ (вопрос риторический ✊ )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/09/2013 - 17:54:48):

"я СМОТРЕЛ Глотку" - ах ха ха ха!!

Прямо смотрел что ли? В оригинале ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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