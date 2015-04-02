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Паранормальное явление 4
Отзывы о фильме «Паранормальное явление 4»
Paranormal Activity 4
Паранормальное явление 4
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
48
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
А сколько их еще будет? Какая-то бесконечная история... Я еще 3 не успела посмотреть)... страшно)))
2 апреля 2015, 12:51
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pavelchikwyfy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Это должно быть особенно круто! Смотрел первый, второй и третий. Меня эта линейка фильмов крепко зацепила! ТОЧНО ПОЙДУ, А ЕСЛИ СХОДИТЬ НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, ТО НА КОМПЕ ПОСМОТРЮ!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение pavelchikwyfy от 30/09/2012 - 00:23:05
Я первый фильм посмотрела на ноутбуке - было очень страшно))). Лучше в кинотеатре, где народу побольше. Хотя..., смотрела в кинотеатре "Астрал", так там весь зал так орал от ужаса))))) (было пару моментов)....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 03/10/2012 - 10:00:00
Согласна, что такие "ржущие" портят впечатление, поэтому предпочитаю ходить в кино либо совсем поздно ночью, либо рано утром, когда такие спят)). Тем более, что наряду с "ржущими" присутствуют частенько "суфлеры", "просто-пришли-поболтать-кино-побоку" и т.п.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Недавно была на Заложнице 2 и показывали трейлер Паранормального явления. Бррррр... очень ЖУТКО!)) Хотелось закрыть глаза))).
2 апреля 2015, 12:51
0
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эле4ка
2 апреля 2015, 12:51
вчера посмотрела... такого бреда я еще не видела!!!! вообще ничего не понятно... кроме того, что что-то есть, а что это и откуда взялось остается неизвестным..... короче, хрень полная!!! никакого удовлетворения от просмотра фильма!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Para_norm
2 апреля 2015, 12:51
Сходил на данный фильм. Ценю подобный жанр и для меня стали в свое время откровением фильмы "Монстро", "Ведьма из Блер", тоже "Паранормальное явление" первая часть.
А теперь что бросилось в глаза в этой параноидальной пародии на кино:
1) Не страшно! Ни в одном из ключивых моментов. Это не смотря на то, что я человек очень впечатлительный. Больше я пугался не от появления невидимого демона, а от резких движений самих героев, когда прерывалась и возобновлялась съемка.
2) Сюжет предсказуем. Если это можно назвать сюжетом. Школьники -капитаны, сидевшие не подалеку, как люди без высшего образования предлагали варианты развития сюжета куда более интересные чем те, что были заложены сценаристом.
3) Отсутствие остроты съемки, киноляпы. Почему демон, убивающий всех с одного удара об потолок (о, боже, какая же чушь) на тринадцатом дне видеонаблюдения, не сделал всего этого в первый день? Какой в этом смысл? Предметы, провисевшие по пять дней на потолке притянутыми, а после падающие с потолка: ножи, книги, люстры - это, по-моему, вообще новый вид приемов для невразумительного идиотского кино - полный капец. И кучу всего не буду перечислять.
4) Отсутствие нормальных шуток, стебов. Весь фильм единственный герой картины, который шутит - четырнадцатилетний парень, ухаживающий за главной героиней. Шутки либо пошлые, либо глупые псевдоуместные на подхват для зала, так как это то над чем обыкновенно толпой смеются.
5) Низкий уровень актеров. Понятно, что от подобного жанра фильмов сложно ожидать гениальности актерского мастерства, но не до такой же степени. При просмотре фильма складывалось впечатление, что людей набрали с улицы. Ни умения выражать эмоции, ни мимики, просто нулячие все. Парнишка пятилетний и то играл лучше, чем человек, исполнявший роль отца.
6) Дурацкая концовка.
От таких фильмов обычно ожидаешь чего-нибудь умопомрачительного... но здесь просто бред. Никак не впечатляет. Хотели сделать оригинально, а получилось тупо и не в тему.
Худший фильм, из тех что я видел в этом году. Не ходите на это кино! Лучше просто выкинуть эти 150-200 руб., чем кормить обнаглевшего американского игрока киноиндустрии, который делая убогое самое низкопробное кино докатился до самого дна своей деятельности.
2 апреля 2015, 12:51
0
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pavelchikwyfy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм так себе, где-то на пятерку из десяти. Было много смешных моментов, например, когда люстра разбилась. Или, когда тетка резала мясо, отвернулась, и нож улетел на потолок... Вот это было реально ржачно, тетка все обыскала, и у нее было такое лицо, типо "вот я склерозница, куда-то ножь убрала и забыла" Было очень много скучных моментов. Самый смешной момент был в конце фильма, когда призрак поднял тетку к потолку и с силой швырнул ее об пол, и вот тут был звук: как будто куриное яйцо бросили в стенку, и оно всмятку кокнулось ✊ Вообщем, ужастик тут одно название. Я бы сказал непродуманная комедия. Хотел побояться, а в итоге весь фильм угарал от смеха. Вот помню третий фильм был да... Я потом две недели по ночам "Кровавой Мэри" боялся... Да и до сих пор побаиваюсь если честно ✊ А это лажа, а не фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
А 3-я часть - это с японцами??
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 09/11/2012 - 18:46:15
Я начала с японцами смотреть, немного прифигела причем здесь японцы, и завернула это дело.. Спасибо за информацию, можт гляну 3-ю часть, раз так хвалят..
2 апреля 2015, 12:51
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Я первый фильм посмотрела на ноутбуке - было очень страшно))). Лучше в кинотеатре, где народу побольше. Хотя..., смотрела в кинотеатре "Астрал", так там весь зал так орал от ужаса))))) (было пару моментов)....
Согласна, что такие "ржущие" портят впечатление, поэтому предпочитаю ходить в кино либо совсем поздно ночью, либо рано утром, когда такие спят)). Тем более, что наряду с "ржущими" присутствуют частенько "суфлеры", "просто-пришли-поболтать-кино-побоку" и т.п.
А теперь что бросилось в глаза в этой параноидальной пародии на кино:
1) Не страшно! Ни в одном из ключивых моментов. Это не смотря на то, что я человек очень впечатлительный. Больше я пугался не от появления невидимого демона, а от резких движений самих героев, когда прерывалась и возобновлялась съемка.
2) Сюжет предсказуем. Если это можно назвать сюжетом. Школьники -капитаны, сидевшие не подалеку, как люди без высшего образования предлагали варианты развития сюжета куда более интересные чем те, что были заложены сценаристом.
3) Отсутствие остроты съемки, киноляпы. Почему демон, убивающий всех с одного удара об потолок (о, боже, какая же чушь) на тринадцатом дне видеонаблюдения, не сделал всего этого в первый день? Какой в этом смысл? Предметы, провисевшие по пять дней на потолке притянутыми, а после падающие с потолка: ножи, книги, люстры - это, по-моему, вообще новый вид приемов для невразумительного идиотского кино - полный капец. И кучу всего не буду перечислять.
4) Отсутствие нормальных шуток, стебов. Весь фильм единственный герой картины, который шутит - четырнадцатилетний парень, ухаживающий за главной героиней. Шутки либо пошлые, либо глупые псевдоуместные на подхват для зала, так как это то над чем обыкновенно толпой смеются.
5) Низкий уровень актеров. Понятно, что от подобного жанра фильмов сложно ожидать гениальности актерского мастерства, но не до такой же степени. При просмотре фильма складывалось впечатление, что людей набрали с улицы. Ни умения выражать эмоции, ни мимики, просто нулячие все. Парнишка пятилетний и то играл лучше, чем человек, исполнявший роль отца.
6) Дурацкая концовка.
От таких фильмов обычно ожидаешь чего-нибудь умопомрачительного... но здесь просто бред. Никак не впечатляет. Хотели сделать оригинально, а получилось тупо и не в тему.
Худший фильм, из тех что я видел в этом году. Не ходите на это кино! Лучше просто выкинуть эти 150-200 руб., чем кормить обнаглевшего американского игрока киноиндустрии, который делая убогое самое низкопробное кино докатился до самого дна своей деятельности.
Я начала с японцами смотреть, немного прифигела причем здесь японцы, и завернула это дело.. Спасибо за информацию, можт гляну 3-ю часть, раз так хвалят..
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