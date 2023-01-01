Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокада. Ленинградский метроном
Киноафиша Фильмы Блокада. Ленинградский метроном

Блокада. Ленинградский метроном, 1979

1979 / СССР
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941—1944 годов.
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1979
Режиссер
Михаил Ершов
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Ирина Акулова
Александр Разин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Блокада
Блокада (2007)
7.5
Эскадрон гусар летучих
Эскадрон гусар летучих (1980)
7.2
Дожить до рассвета
Дожить до рассвета (1975)
8.3
Исполнение желаний
Исполнение желаний (1973)
6.9333334
Отпуск, который не состоялся
Отпуск, который не состоялся (1977)
6.9
Чехарда
Чехарда (1987)
6.6
Прямая линия
Прямая линия (1967)
6.5833335
Сильные духом
Сильные духом (1967)
7
Скандальное происшествие в Брикмилле
Скандальное происшествие в Брикмилле (1981)
7.7272725
Дядя Ваня
Дядя Ваня (1986)
7.9166665
Прощание славянки
Прощание славянки (1985)
7.2
Комиссия по расследованию
Комиссия по расследованию (1978)
5.8
Постер фильма Блокада. Ленинградский метроном 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App