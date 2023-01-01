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Блокада. Ленинградский метроном
Блокада. Ленинградский метроном, 1979
1979 / СССР
7.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
военный
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О фильме
Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941—1944 годов.
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7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
2 часа 50 минут
Год выпуска
1979
Режиссер
Михаил Ершов
В ролях
Юрий Соломин
Евгений Лебедев
Ирина Акулова
Александр Разин
Все актеры и съемочная группа
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