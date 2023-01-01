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Переключая каналы
Киноафиша Фильмы Переключая каналы Переключая каналы, 1988: актеры и роли
Switching Channels Переключая каналы 1988 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Переключая каналы, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тед Котчефф Ted Kotcheff
В ролях
Берт Рейнольдс Берт Рейнольдс Burt Reynolds Кристофер Рив Кристофер Рив Christopher Reeve Нед Битти Ned Beatty Генри Гибсон Henry Gibson Джордж Ньюберн George Newbern Кэтлин Тёрнер Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner
Вызов
Вызов
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Без фильтров
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