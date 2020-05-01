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Военные потери
Отзывы о фильме «Военные потери»
Casualties of War
Военные потери
1989 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Богдан Луцкий
1 мая 2020, 00:15
Оценка
Отличная драма, посмотреть стоит каждому, а не только тем, чья жизнь непосредственно связана с погонами, такая ситуация и похожие в целом, легко может произойти в компании отморозков на улице, и обязанность каждого человека, сделать все что бы предотвратить подобное, герой смалодушничал как и с вероятностью 99% любой другой на его месте. Несмотря на этот факт, дальше показывает упорство и характер в том, что бы это преступление не осталось безнаказанным. Даже после того как непосредственное военное начальство дало понять, что лучшее что может сделать он, в данной ситуации, ето забыть что случилось.. Фильм отлично затрагивает принципы морали, и человеческих качеств, показательны те случаи когда его друг сначала поддержал, а под давлением ублюдков "переобулся" и встал на их сторону. Лично мое мнение я его не осуждаю, но на годик-два, службу ему продлил бы, этого бы ему хватило что бы переосмыслить, интеллект у него на лицо, в отличии от остальных его коллег по цеху. Так же и не осудил бы героя фильма, если бы тот показал стальные яйца и характер, тем, что навсегда бы оставил таких "товарищей" на пропитание червям, где то в лесах Вьетнама.
Режиссеру однозначно 11из10, смысл и идею раскрыл и передал считаю что полностью, актёрская игра тоже на высоте, возвращаясь к морали хочу так же указать на то, как легко, вчера еще герои, в режиме постоянной опасности становится преступниками.
P/S Для того что бы зло победило, надо одно, что бы хорошие люди бездействовали
1 мая 2020, 00:15
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Режиссеру однозначно 11из10, смысл и идею раскрыл и передал считаю что полностью, актёрская игра тоже на высоте, возвращаясь к морали хочу так же указать на то, как легко, вчера еще герои, в режиме постоянной опасности становится преступниками.
P/S Для того что бы зло победило, надо одно, что бы хорошие люди бездействовали
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