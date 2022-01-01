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Цвета
Киноафиша Фильмы Цвета Цвета, 1988: актеры и роли
Colors Цвета 1988 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Цвета, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Мария Кончита Алонсо María Conchita Alonso Рэнди Брукс Randi Brooks Гранд Л. Буш Grand L. Bush Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle
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Главная роль
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