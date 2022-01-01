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Киноафиша Фильмы В упор В упор, 1986: актеры и роли
At Close Range В упор 1986 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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В упор, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Фоули Джеймс Фоули James Foley
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Мэри Стюарт Мастерсон Mary Stuart Masterson Крис Пенн Chris Penn Милли Перкинс Millie Perkins Айлин Райан Eileen Ryan Penn
Одна
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Главная роль
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